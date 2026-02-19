"Ramazan ayında yapılan en büyük hata..."

Manisa Şehir Hastanesi Diyetisyeni Selcan Bahadır, ramazan ayında sağlıklı beslenmeye ilişkin sık sorulan soruları cevapladı. Bahadır, en büyük hatanın ani ve aşırı yemek tüketimi olduğunu belirterek, sahurun atlanmaması ve iftar ile sahur arasında en az 2-2,5 litre su içilmesi gerektiğini vurguladı.

Ramazan ayında değişen beslenme düzeninin sağlık üzerinde doğrudan etkili olduğunu ifade eden Diyetisyen Selcan Bahadır, sağlıklı bir oruç süreci için dengeli beslenme, porsiyon kontrolü ve yeterli sıvı tüketiminin temel kural olduğunu söyledi.

SAHURUN ÖNEMİ

Sahurun gün içerisinde kan şekerinin dengeli seyretmesi ve enerjinin korunması açısından büyük önem taşıdığını belirten Bahadır, “Sahurda protein ağırlıklı besinler, tam tahıllar ve lif oranı yüksek gıdalar tercih edilmelidir. Aşırı tuzlu, şekerli, yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Bu tür besinler gün içinde susuzluğu artırır” dedi.

BU HATAYA DİKKAT

Oruç açıldıktan sonra ilk olarak çorba yenmesi gerektiğini savunan Bahadır, kontrollü şekilde ana yemeğe geçilmesini önerdi. İftarda en sık yapılan hatanın ani ve aşırı miktarda yemek tüketimi olduğuna dikkat çeken Bahadır, “Bu durum şişkinlik, hazımsızlık ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir” ifadelerini kullandı.

SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ

Ramazan’da su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini kaydeden Bahadır, iftar ile sahur arasında en az 2-2,5 litre su içilmesi gerektiğini söyledi.

Tatlı tüketimine de değinen Bahadır, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların, meyvenin veya küçük porsiyonların tercih edilmesi gerektiğini belirterek tüketim sıklığının azaltılmasını tavsiye etti.

İFTARDAN SONRA HAREKET ÖNEMLİ

İftardan yaklaşık 1 saat sonra yapılacak 20-30 dakikalık hafif yürüyüşün sindirimi destekleyeceğini ifade eden Bahadır, özellikle kronik hastalığı bulunan vatandaşları da uyardı.

Biz de akit olarak iftardan sonra hareketin önemine dikkat çekiyor ve teravihin atlanmaması gerektiğini hatırlatıyoruz.

Diyetisyen Bahadır son olarak, diyabet, tansiyon ve böbrek hastalığı olanlar ile hamilelerin ve düzenli ilaç kullanan bireylerin oruç tutmadan önce mutlaka hekime danışmaları gerektiğini belirtti ve sağlıklı bir ramazan için bilinçli beslenmenin önemine dikkat çekti.