Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi? Mavi ve sarı renkli illerde yüz yüze eğitim sona erdi mi?

Okullar kapanacak mı? 1 Mart’ta gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası alınan kararlar doğrultusunda mavi ve sarı renkli illerde hazırlık ve ilkokullar olmak üzere ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim yapılmasına karar verilirken, turuncu ve kırmızı yani yüksek ve çok yüksek riskli illerde hazırlık, ilkokul ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitim görürken diğer sınıflar ise uzaktan eğitime devam etmesine karar verilmişti. Kontrollü normalleşme süreci içerisinde korona vakalarındaki hızı artış sonrası kısmı kapanmaya geçildi. Peki okullar kapandı mı? Yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek? İşte detaylar.

Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk iki haftasında korona tedbirlerinin daha da sıklaştırılacağını söyledi. İki haftalığına kısmi kapanma söz konusu olurken, hafta içi sokağa çıkma yasağında saat daha aşağıya çekilerek, hafta içi sokak kısıtlaması akşam 19.00 ve sabah 05.00 oldu. Yeni kısmi kısıtlama kararına göre, eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitime devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığından da yeni kararlara ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüz yüze eğitimden, uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararların alındığı hatırlatıldı.

Bu çerçevede ilkokullarda, ortaokullarda (8. sınıflar hariç) ve liselerde (12. sınıflar hariç) tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Hafta sonu kursları olacak mı?

Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kursları hafta sonu var mı? 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir. 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir. Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili hakkında geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti: “Bizim için birtakım riskli gruplar var. 2 Temmuz'da biz okulun kapanacağını ilan ettik, ara tatilini kaldırdık. 2 Temmuz'a kadar çocuklarımızın desteklenmesi konusunda süreç devam ediyor. Yazın bütün öğrencilerimize zorunlu olarak ya da gönüllü olarak çocuklarımız okullara gelsin diyemeyiz. Çocuklar için tatil de çok önemli.”