Okullarda öğrenciler PCR testi oluyor mu? Okulda öğrencilere aşı yapılıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. MEB Bakanı Mahmut Özer şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye'de aktif kullanılan derslik sayımız 850 bin. Yüz yüze eğitimden sonra bir hafta içinde 850 bin sınıftan 198'inde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi, ancak uzaktan eğitim kesintisiz şekilde sürüyor. Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok.

Uzaktan eğitime geçilecek mi?

Vakaların yaygınlaşması durumunda okulla ilgili değil sınıfla ilgili karar alacağız. Okullarımızın açık kalması için her türlü tedbir alınacak. 200'e yakın okulumuz ikili eğitime geçti. Problemin olduğu okulda ikili eğitime geçilebilir. Vakanın olduğu yere göre esneklik sağlayacağız.

Okullarda öğrencilere PCR ve aşı yapılıyor mu?

Aşı gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek. En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91'e çıktı. İki doz aşı olan öğretmenlerin oranı yüzde 78. Öğretmenlerimiz sadece kendi sağlıkları için değil toplumda örnek olma açısından da çok başarılılar. Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var.”