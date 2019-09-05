Okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. Okula ilk kez kayıt yaptıracak veliler, okul aile birliklerinin kayıt parası ya da bağış parasının alınıp alınmadığını bu bağış parasının yasal olup olmadığını araştırırken, konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan son dakika açıklaması geldi. Peki Okullarda kayıt parası var mı? Okullarda kayıp parası vermek zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunup soruları yanıtladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilerden okula bağış taleplerine ilişkin ''Velilerimiz 'vermek istemiyorum' dediğinde 'kaydınızı yapmıyoruz' durumu söz konusu değil, yasal olarak bu mümkün değil. Kayıt parasıyla ilgili soruşturmalar tamamlandı, gereken cezalandırmalar görevden almalarla ilgili işlemler sürüyor'' ifadelerini kullandı.

Zorla kayıt parası alınır mı?

Bakan Selçuk şöyle konuştu: "Velilerimiz 'vermek istemiyorum' dediğinde 'kaydınızı yapmıyoruz' durumu söz konusu değil, yasal olarak bu mümkün değil. Bazen okulda iyileştirmeler için bağış talebi olabiliyor. Kayıt parası mevzuata aykırıdır. Veliler ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurabilirler. Kayıt parasıyla ilgili soruşturmalar tamamlandı, gereken cezalandırmalar görevden almalar vesaire ile ilgili işlemler sürüyor. Tek bir velimiz okula kayıt olamıyorsa çözümü için ne gerekiyorsa yaparız. İlçe ve il milli eğitim müdürlükleri bu konuda masalar oluşturdu."

Anaokulu kayıt parası mecburi mi 2019?

Anasınıfı ve Anaokulları zorunlu eğitim içine girmediği için aidat zorunludur. Fakat anaokulu aidatları Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir. Yani devlet anaokulları aidatları kendileri belirlemezler. Okula kayıt sırasında sizden istenen kayıt parasını eğer durumunuz varsa okula yardım olması için verebilirsiniz fakat bu konuda hiç bir zorlama yoktur, zorunlu değildir. Kısacası bağış yapmak velilerin inisiyatifindedir.