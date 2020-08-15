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Eğitim

Okullarda DYK kursları açılabilecek mi?

Bilim Kurulu kararınca koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Ağustos'da uzaktan eğitim ile açılacak olan okullar 21 Eylül itibariyle de yüz yüze eğitime geçecek. Peki yeni eğitim öğretim yılında Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılabilecek mi?

Yeniakit Publisher
2020-08-15 23:17:00 -
Okullarda DYK kursları açılabilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimi gönderdi. Gönderilen çalışma takvimine göre okullar 31 Ağustos itibariyle uzaktan eğitimle araçları ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak olup, 21 Eylül itibariyle de yüz yüze eğitime geçilecek.

Öğretmenler her yıl eylül ayının ilk iki haftasında yapmış oldukları mesleki çalışmaları bu yıl 24 - 28 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Haziran döneminde uzaktan eğitim araçları ile yapılan mesleki çalışmalar bu eğitim öğretim yılında kendi kurumlarında yüz yüze yapılacak.

Okulöncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri 21- 25 Eylül tarihleri arasında okula uyum eğitimleri alacaklar.

Yeni eğitim öğretim yılında, resmi veya özel okullar; 8. sınıf, 12. sınıf ve mezun öğrencilere yönelik 31 Agustos 2020 ile 06 Haziran 2021 tarihleri arasında Destekleme ve Yetiştirme Kursları açabileceklerdir.

 

 

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