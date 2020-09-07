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Eğitim Okullar yüz yüze eğitimle mi açılıyor?
Eğitim

Okullar yüz yüze eğitimle mi açılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası 'Ulusa Sesleniş' konuşmasında okulların açılmasıyla ilgili kararlar açıklandı. Okullar açılıyor mu?

Yeniakit Publisher
2020-09-07 20:57:00 -
Okullar yüz yüze eğitimle mi açılıyor?

7 Eylül Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı. Değinilen konular arasında milyonlarca öğrenci ve velisinin merakla beklediği okulların açılmasına ilişkin kararlar da açıklandı. Peki, merak edilen okullar yüz yüze eğitimle mi açılacak? sorusunun yanıtı nedir?

Okullar yüz yüze eğitimle açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Eylül 2020 tarihli Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında okulların açılması ile ilgili alınan kararlara da değindi. İşte o açıklamaları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarına dikkate alarak hem uzaktan hem yüz yüze eğitim birlikte hayata geçireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Burası çok önemli ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1’nci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımız eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimize göre farklılık gösterebilecektir" dedi.

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