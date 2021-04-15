Okullar ne zamana kadar kapalı olacak? Yüz yüze eğitim yeniden ne zaman başlayacak?

1 Mart’ta gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası iller dört risk grubuna ayrılarak bu risk haritasına göre illerde yüz yüze ya da uzaktan eğitime geçilmesi kararlaştırılmıştı. Kontrollü normalleşme ile birlikte korona vakalarında adeta zirve yaşandı. Vaka sayılarının 60 binleri bulması sonrası 13 Nisan’da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Kabine toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada iki haftalık kısmi kapanma uygulanmasına geçileceğini söylerken yüz yüze eğitime de ara verildiğini duyurdu.

Yüz yüze eğitim yeniden ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 salgını nedeniyle 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, yarından itibaren TRT EBA, EBA ve canlı dersler aracılığıyla uzaktan eğitime geçilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzaktan eğitim en az 15 gün boyunca devam edecek. 1 Mayıs'a kadar okullar kapalı kalacak. Bu süre içinde eğitim uzaktan devam edecek. Okulların yeniden açılıp açılmayacağı konusunu yine salgının seyri belirleyecek. Vaka sayılarına göre konu yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

Uzaktan eğitim EBA’da ders saatleri ne kadar olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakika açıklamasına göre dersler bu süre içinde ağırlıklı olarak yine televizyonda EBA TV kanallarından ve eba.gov.tr'den devam edecek. Uzaktan eğitim dersleri 20'şer dakika sürecek. İlkokul ve ortaokullar sınıf kademelerine göre günde 20'şer dakikalık 2 ders alacak. Yani günde 40 dakika ders alacaklar

Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8 ile üniversite sınavlarına hazırlanan 12'nci sınıflar yüz yüze eğitime devam edebilecek. Bu sınıflarda öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etme kararı yine veliye bırakılacak. İstemeyen veli çocuğunu okula göndermeyecek. 8 ve 12'nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecek.