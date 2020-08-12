Okullar ne zamana kadar ertelendi son dakika haberi geldi. Bilim kurulu tavsiye kararı açıklandı. Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zamana kadar ertelencek? Okullar nasıl açılacak? gibi sorular yanıt buldu. İşte okulların açılması ile ilgili son dakika Bilim Kurulu toplantı tavsiye kararları