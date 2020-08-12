Okullar ne zamana kadar ertelendi son dakika
Okullar ne zamana kadar ertelendi son dakika haberi geldi. Bilim kurulu tavsiye kararı açıklandı. Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zamana kadar ertelencek? Okullar nasıl açılacak? gibi sorular yanıt buldu. İşte okulların açılması ile ilgili son dakika Bilim Kurulu toplantı tavsiye kararları
Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantı ardından 'okullar ne zaman açılacak, okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?' sorularının yanıt buldu.
Okullar ne zamana kadar ertelendi?
Sağlık Bakanlığı son dakika resmi açıklama yaptı. Bilim kurulu'nun tavsiyesi ile okulların 1 ay geç açılmasına karar verildiğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını duyurdu.