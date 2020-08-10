Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların 31 Ağustos tarihinde açılacağını duyurmuştu. Vaka sayısındaki artış ve Ağustos ayının ortalarına yaklaşılırken okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Bakan Ziya Selçuk, okulların açılma tarihi 2020 hakkında son dakika açıklamalarında bulundu ve yeni dönemde eğitim öğretimin nasıl olacağına değindi. İşte Bakan Selçuk'un okulların açılması ile ilgili son açıklaması...

Okullar ne zaman ve nasıl açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelge ile okulların 31 Ağustos'ta başlayacağını duyurmuştu. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün yaptığı basın toplantısında; “31 Ağustos'ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. Sağlıklı bir durum oluşursa, şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız demek istiyoruz. Aylardır hazırlanıyoruz.” dedi.

Risklerimiz nelerdir. Bütün bunları kurumlarla konuşarak almaya çalışıyoruz. Hiçbir öğretmenimizin, çocuğumuzun riske gireceği bir duruma asla müsaade etmeyiz. Biz bir öğrencimizin zarar göreceği bir duruma onları sokarak ülkede karmaşa oluşturmak konusunda bir adım atabilir miyiz? Böyle bir konu olur mu! Bilim Kurulu'na danışıyoruz. Dünyadaki diğer ülkeleri de günlük olarak izliyoruz. Biz bu meseleye bakanlıklarımız olarak sarıldık. Güçlü tutuyoruz. Şuna güvensin toplum; böyle bir karar alınırken riskle ilgili durumlarda bir sıkıntı varsa asla bir karar almayız. Toplum buna şiddetle buna insansın. Bir şekilde bizim bu konularda verilecek kararımızı dikkatle verdiğimize emin olsunlar.

Şimdiden 2 ay sonrası için net bir şey söyleyerek bağlamamız lazım. 2 ay sonrasına ilişkin tabloyu bilmiyoruz ki net bir şeyden bahsedelim. Bu konu pedagolojik bir konu. Bu meseleyi daha bütünsel düşünmek lazım. Ana kararlardan birisi, Bilim Kurulu ile ilişkili bir konu. Bizim amacımız okulları açmak ve açacağız. Bunun için de her türlü şartı iyileştirmek noktasında büyük bir gayretin içindeyiz. Yani bizim niyetimiz okulları açmaktır.

Bizim üzerinde çalıştığımız 4 senaryo var. Birisi tamamen açık. Allah esirgesin diğeri kapalı.

Birinci senaryo; okullar açılıyor. Bizim için bir senaryo. Kısıtlamasız. Okulların temizliğine, öğretmenlerine, malzemeleri tam mı?

İkinci senaryo; Okulun tamamen kapalı olması da bir senaryo. Peki okullar kapalı olursa bu çocukların eğitimi nasıl sürecek. Biz sadece online çalışmaktan söz etmiyoruz. Esaslı bir senaryo ve ciddi bir alt yapı gerektiriyor.

Ben bu senaryolardan bahsettiğim de bir olasılıktan bahsediyorum. Fakat basına şöyle yansıyor. "Okullarda şöyle olacak." Hayır böyle olmayacak. Biz her şeye hazırız. Bize güvenin emin olun demek için söylüyoruz.

Üçüncü senaryo; Bizim belirli günlerde okulları açıp, mesela diyorum pazartesi salı günü okulları açtık. 1 sınıfın yarısı okula geldi. Çarşamba günü okulu temizledik perşembe cuma sınıfın diğer yarısı geldi. Cumartesi de sınav grupları ayrıca geldiler. Pazar günü okulu temizledik. pazartesi günü devir daim tekrar başladı. Seyreltilmiş eğitim modeli uygulayabiliriz.

Dördüncü senaryo; Riskli olan 5 ilden söz ediliyor şimdi. Bu 5 ille hiçbir vaka olmayan illerin durumunu eşit koşullarda ele alamayız. Bu da 4. senaryo. Ola ki 3-5 ilde problem var. Türkiye'nin geri kalanında yok. O zaman o illere özel uygulama yapılır.

2019-2020'de ilkokul birinci sınıfa başlayan ve pandemi nedeniyle yarım dönem okula gitmek zorunda kalan 1,1 milyon öğrenci ile yine bu yıl okula başlayacak olan çağ nüfusuna göre 1,2 milyon öğrencinin okuma yazmayı öğrenmesi veya bildiğini unutmaması için öncelikli olması planlanıyor.

2021 LGS'ye girecek 8'inci sınıfa bu yıl geçen 1,5 milyon öğrenci ile ve 2021 YKS'ye girecek 1 milyona yakın 12'nci sınıflar ile uyum eğitimi kapsamındaki 1’inci, 5’inci ve 9’uncu sınıfların öncelikli olması bekleniyor.

Vaka sayısı 900’ün altında olmayan yerlerde okulların açılması beklenmiyor. Okullar, Bilim Kurulu tavsiyesiyle vaka sayısı 900’ün altına inmeden açılmaması yönünde prensip kararı alındığı öğrenildi. Tüm bunlar velilere açıklanmıyor. Çünkü LGS sonuçları yarın (10 Ağustos Pazartesi) açıklanacak. Özel okullara kayıtlar sürerken üniversitelere de tercihler 14 Ağustos’a kadar sürecek.

Yine otellerde olduğu gibi okullarda da pandemi koşullarında eğitim verilebileceğini gösterir şartlara sahip sertifika verilmesinin de gündeme alınması bekleniyor.