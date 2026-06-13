  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Orta Doğu'da gizli kara harekatı planı! ABD ordusu o ülkeye girmeye hazırlanıyordu: Trump son dakikada iptal etti Ahmed Şara'ya açık çağrı: Lübnanlı Sünni Araplar Lübnan'ın Suriye ile birleşmesini istiyor! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi Rüşvete fuhuşa bulaşanlar topun ağzında! Temizlik sırası turpun büyüğünde CHP zorbalığına karşı dayanışma zamanı! Akit’e uzanan her eller kırılsın Dünya Kupası öncesi tarihi görüntü: Times Meydanı'nda Filistin'e destek İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi, herkes buz kesti: Utanmaz adam, şovmen 1 milyondan fazla öğrenci katılıyor... LGS maratonu sona erdi MİT'ten siber suç şebekesine darbe! Vatandaşları hedef alan şebeke çökertildi Mustafa Ceylan: "Ege'de artık Türk kilidi var" DRONDEF sistemi Yunanistan’ı endişelendirdi
Eğitim Okullar ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Eğitim öğretimde yeni yıl takvimi açıklandı
Eğitim

Okullar ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Eğitim öğretimde yeni yıl takvimi açıklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Okullar ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Eğitim öğretimde yeni yıl takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi yayımladı. Buna göre yeni eğitim öğretim yılının başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak, 25 Haziran 2027'de sona erecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi.

Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Salı günü başlayacak.

 

Okullarda birinci dönem zili 14 Eylül Pazartesi çalacak, ilk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül'de "uyum eğitimleri" gerçekleştirilecek.

 

Öte yandan ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için, yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları, okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi çalacak.

 

İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

Öğretmenlerin sene sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Bakan Tekin açıkladı: 12 Haziran Cuma günü okullar tatil edildi
Bakan Tekin açıkladı: 12 Haziran Cuma günü okullar tatil edildi

Eğitim

Bakan Tekin açıkladı: 12 Haziran Cuma günü okullar tatil edildi

Aziz Yıldırım için lokma döküldü
Aziz Yıldırım için lokma döküldü

Spor

Aziz Yıldırım için lokma döküldü

Ahlaksızlar, utanmaz reziller! FETÖ okuluna eşcinsel destek ziyareti
Ahlaksızlar, utanmaz reziller! FETÖ okuluna eşcinsel destek ziyareti

Dünya

Ahlaksızlar, utanmaz reziller! FETÖ okuluna eşcinsel destek ziyareti

Özel okul sahibi, müdürü kulağından vurup kaçtı
Özel okul sahibi, müdürü kulağından vurup kaçtı

Gündem

Özel okul sahibi, müdürü kulağından vurup kaçtı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23