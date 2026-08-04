Hobi bahçeleri için karar verildi! Arsası küçük olanlar yandı

Tarım arazilerine yapılacak bağ evi tarzı yapılar için arazi sınırlaması, 5 dönümden 2 dönüme indirildi. Kafat bir çok hobi bahçesinin 2 dönemden küçük olduğu gerçeği göz önünde bulundurulunca nasıl bir çözüm getireleceği merakla bekleniyor.

Yıkımı gündeme gelen bungalov tarzı yapılar için önemli bir yönetmelik değişikliğine gidildi. Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Bağ evleri için 5 dönüm yerine 2 dönüm arazi üzerine yapılmış olma şartı aranacak. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikte şöyle denildi:

"Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık birimlerine yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım amaçlı başvurular, 24 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilir.”

Aynı Yönetmeliğin Tarımsal Amaçlı Yapıların Kriterleri başlıklı Ek-1’inin 6.1 numaralı maddesinde yer alan “5 hektar” ibaresi “2 hektar” şeklinde değiştirilmiştir."

4 Nisan 2026 tarihli yönetmeliğin, tarımsal amaçlı yapıları tanımlayan kriterlerle ilgili ekinde, bu tür yapılar için 5 dönüm arazi şartı getirilmişti. "Bağ evi" başlıklı bölümde, bu tür yapıların, yüzölçümü 5 hektar olan özel ürün ve marjinal tarım arazinde yapılabileceği hükme bağlanırken, bu büyüklükteki araziye 30 metrekare taban alanı olan bir yapı inşa edilebileceği belirtiliyordu.

ESKİ YÖNETMELİK GEÇERLİ OLACAK

Yönetmelik değişikliğiyle, mevcut yapıların eski yönetmelik hükümlerine göre değerlendirileceği de kayıt altına alındı. Yönetmelik değişikliğinde, "Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık birimlerine yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım amaçlı başvurular, 24 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilir.” ifadesine yer verildi. Yönetmelik, 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde düzenlerdi.