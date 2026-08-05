Lübnan Başbakanı Hizbullah'a saldırdı: 'İsrail'e hizmet ediyor!'

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Lübnan yönetimini eleştiren ve yönetimi "Lübnan'ın egemenliğine değil İsrail'e hizmet etmekle" suçlayan Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'a sert tepki gösterdi. Selam, Kasım'ı "İsrail'e hizmet etmekle" suçladı.

Açıklamalar, ABD himayesinde yürütülen Lübnan-İsrail görüşmelerinin yedinci turunun başlamasından birkaç saat önce geldi.

Selam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçek şu ki İsrail'e en büyük hizmet, Lübnan'ı tek taraflı biçimde 'destek cephesi'nin saçma savaş maceralarına sürükleyenler tarafından yapıldı. Onlar İsrail'e ülkemize saldırması, egemenliğimizi ihlal etmesi, kent ve köylerimizi yıkması, halkımızı öldürmesi ve yüz binlerce kişiyi yerinden etmesi için bahaneler sundu" dedi.

Selam, "Savaşa girme kararını tekeline alanlar ve halen devleti dış hesaplara ve eksenlere bağlayarak, kendi toplumlarının ve bütün Lübnanlıların çıkarlarını hiçe sayıp devletin kararını ele geçirmeye çalışanlar, başkalarına vatanseverlik, hele hele egemenlik karnesi dağıtacak konumda değildir" ifadelerini kullandı ve "Lübnanlılar unutmadı" diye ekledi.

Selam ayrıca Kasım'ın Lübnan yönetimine yaptığı "direnişle diyalog kapısını açma" çağrısını da eleştirdi. Selam, "Diyalog ve birlik ancak ne kadar acı olursa olsun gerçekleri kabul etme cesareti gösterilerek ve Lübnanlıların ağır bedelini ödemeyi sürdürdüğü sorumsuz tercihlerin sorumluluğu üstlenilerek kurulabilir" dedi.

Başbakan Selam, "İhanet suçlamalarından vazgeçmek ve diyalog ile ulusal dayanışma çağrılarında samimiyet göstermek, Lübnan'ın bütün bu büyük zorluklarla karşı koyma kapasitesini güçlendirmenin en etkili yoludur" ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ı silahsızlandırma kararına işaret eden Selam, Lübnan'da "tek ve bağımsız bir karar olmadan, tek bir orduya sahip ve bütün toprakları üzerindeki otoritesini yalnızca kendi imkanlarıyla kullanan bir devlet olmadan egemenlik olamayacağını" söyledi.

Kaynak: Mepa News