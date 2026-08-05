  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TMSF, ihale ile 106 aracı satışa sunuyor: İşte modeller ve fiyatları… 3 yıl sonra grupta konuşan Kılıçdaroğlu’ndan YP’ye gönderme! ‘Bizim villalarla arsalarla işimiz yok’ Geri adım attılar! Grande-Marlaska kapıyı gösterdi, binlerce kaçak Fas'a döndü! ABD İran’da bataklığa saplandı! Füzeler de caydırıcılık da bitti Lübnan’daki ‘Siyonist işgal’ uydu görüntülerinde… Güneydeki köyler haritadan siliniyor YAŞ’ta dikkat çeken atama! Türk Hava Kuvvetlerinde ilk kadın paşa Veli Ağbaba'ya poşetli gönderme: Adı rüşvet iddialarıyla gündemden düşmüyor Erdoğan'a salça olup tornistan yapan Ertuğrul'a tokat gibi sözler Ankara’nın Afrika hamlesi Atina’nın uykularını kaçırdı! Türkiye kara kıtayı ele geçiriyor AK Parti'den muhalefete "Terörsüz Türkiye" turu! İlk durak CHP oldu
İSLAM 5 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

5 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
5 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (5 Ağustos 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(١٦) يَا بُنَيَّ اِنَّـهَٓا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فٖي صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوَاتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطٖيفٌ خَبٖيرٌ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(16) Lokmân, “Sevgili oğlum” (dedi), “Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır.

Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir, O her şeyden haberdardır.”

(Lokmân Suresi, 31/16)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Lokmân’ın oğluna yönelttiği bu öğütler de Allah’ın ona verdiği hikmetin meyveleridir. Kuşkusuz insanın yaptığı her şey –ne kadar saklanırsa saklansın– Allah’ın mutlaka onu bildiği, dolayısıyla onun hesabını soracağı inancı ve bilinci ile bundan doğan sorumluluk duygusu ve kaygısı ahlâkî hayatın temelidir. Nitekim meşhur bir özdeyişte “Hikmetin başı Allah korkusudur” denilmiştir. Büyük şairimiz Mehmed Âkif’in, “Ne irfandır veren ahlâka yükseklik ne vicdandır / Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır” şeklindeki beyti de bu gerçeğin güzel bir ifadesidir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 338

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Zina eden kişi zina ettiği sıra, mümin olduğu halde zina etmez. Hırsızlık yapan kişi hırsızlık ettiği sıra, mümin olduğu halde hırsızlık etmez, içki içen kişi içki içtiği sıra, mümin olduğu halde içki içmez."

Kaynak: Buhari, Esribe, 1

GÜNÜN SÖZÜ: 


GÜNÜN FOTOĞRAFI:

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23