Koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılının 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Ancak bu açıklamaya sürecin pandemi sebebiyle son derece değişken olduğu da eklendi. Peki, okullar açılacak mı son durum.

Okullar ne zaman açılıyor son açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimin 31 Ağustos’ta başlayacağını sık sık belirtiyor. Ancak okullarının tamamının açılıp açılmayacağı, okulların haftanın kaç günü olacağı ya da ilk dönem eğitimin uzaktan devam edip etmeyeceği henüz net değil. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından “Okullar açılmasın demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda… Lütfen, tedbir alalım” ifadelerini kullandı.