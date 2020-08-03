Okullar ne zaman açılacak son açıklama | Milli Eğitim Bakanı 4 senaryo

Milli Eğitim Bakanlığı okulların 31 Ağustos Pazartesi günü açılacağını duyurdu. Ancak okullarda yüz yüze eğitim yapılıp yapılmayacağı pandeminin seyriyle ilgili. Peki, okullar ne zaman nasıl açılacak?

Okullar ne zaman açılacak son açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı okulların 31 Ağustos’ta açılmasına karar verdi. Ancak eğitiminin yüz yüze mi uzaktan mı yapılacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Konu hakkında net açıklamanın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında yapılacak toplantıyla netleşmesi bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı 4 senaryo

Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılması için 4 ayrı senaryo hazırladı. İlk senaryoya göre okullar açılacak. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Ne tür hazırlıklar yapmamız lazım? Islak zeminlerde, sınıfın içinde ne olması gerekiyor? Koridorlar nasıl düzenlenmeli? Teneffüse çıkış saatleri nasıl ayarlanmalı? Öğretmenler odasında neye dikkat edilmeli, pansiyonlu okullarda neler yapılmalı? Bütün bunları ayrı ayrı, tek tek çalışıyoruz. Ve bu çalışmaların sonucunda da velilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz için çok çeşitli rehberler, el kitapçıkları da hazırlıyoruz” dedi.

İkinci senaryoda ise okullar açılacak ancak belli günlerde belli saatlerde okula gidilecek. Ayrıca öğrenciler pek çok dersi uzaktan eğitimle sürdürecek.

Hibrit eğitim; karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır.

Üçüncü senaryo ise okulların bazı şehirlerde açılması bazı şehirlerde açılmaması durumu. Bu ise şehirlerdeki salgınla ilişkili olarak belirlenecek.

Dördüncü senaryo olarak 81 ilde eğitiminin 23 Mart-19 Haziran tarihleri arasında olduğu gibi uzaktan eğitim şeklinde devam etmesi.