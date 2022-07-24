Temmuz ayının son günleri yaklaşırken aileler ve öğrenciler okulların ne zaman açılacağı sorusunun cevabını daha sık araştırmaya başladı. Peki, okullar ayın kaçında açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? Okullar kaçında açılıyor?

2021-2022 eğitim öğretim yılı yüz yüze olarak 17 Haziran Cuma günü tamamlandı. Önceki bir buçuk yıl öğrenciler eğitimlerinin büyük bölümünde uzaktan eğitime devam etmişti. Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde aşılanmada gelinen nokta ve salgınla yaşamanın öğrenilmesiyle eğitim yüz yüze yapıldı. Öğrenciler ise gözlerini yeni eğitim öğretim yılan çevirdi. Okullar 12 Eylül Pazartesi günü açılacak. Anasınıfı ve1.sınıflar için uyum haftası 5 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Birinci ara tatil 14-18 Kasım tarihlerinde ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacak.

2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yapılacak.

Gelecek yıl okullar 16 Haziran 2023'te tatil olacak.