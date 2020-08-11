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Eğitim

Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılıyor mu?

Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılıyor mu? Milyonlarca öğrencinin ve velinin merakla takip ettiği okul tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamada bulundu. Peki ama okulların açılma tarihi belli mi? Ağustos, Eylül ve Ekim ayında okul olacak mı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-11 19:11:00 -
Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılıyor mu?

10 Ağustos'ta yapılan Kabine Toplantısı ile birlikte "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu bir kez daha gündeme geldi. Veliler ve öğrencilerin merakla beklediği okulun açılma tarihine ilişkin; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada yanıt vermiş oldu.

Açılıp açılmayacağı tartışma konusu haline gelen okul açılma tarihi ne yaklaşıldı. En son yapılan açıklamada okulların 31 Ağustos tarihinde açılacağı söylenmişti. Bu tarihe yaklaşık 20 gün kaldı ve veliler kesin bir yanıt bekliyor.

Ziya Selçuk konuyla ilgili; "Şimdiden 2 ay sonrası için net bir şey söyleyerek bağlamamız lazım. 2 ay sonrasına ilişkin tabloyu bilmiyoruz ki net bir şeyden bahsedelim. Bu konu pedagolojik bir konu. Bu meseleyi daha bütünsel düşünmek lazım. Ana kararlardan birisi, Bilim Kurulu ile ilişkili bir konu. Bizim amacımız okulları açmak ve açacağız. Bunun için de her türlü şartı iyileştirmek noktasında büyük bir gayretin içindeyiz. Yani bizim niyetimiz okulları açmaktır." açıklamasında bulundu.

 

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