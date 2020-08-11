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Eğitim

Okullar ne zaman açılacak? MEB okulların açılması tarihi ile ilgili son açıklaması

Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? sorusu bir süredir öğrenci ve veliler tarafından merak edilmekte. Bilindiği gibi daha önce Milli Eğitim Bakanlığı okulların 31 Ağustos'ta açılacağını duyurmuştu. Ancak artan koronavirüs vaka sayılarının ardından bu tarihin değişip değişmeyeceği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin son açıklaması nedir? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-08-11 22:49:00 -
Okullar ne zaman açılacak? MEB okulların açılması tarihi ile ilgili son açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada kararın yarın yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.

Özel okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir.' dedi.

Bir gazetecinin 'Resmi okullarda yüz yüze eğitim yapılırken, özel okullarda uzaktan eğitim hakkı tanınır mı? Seyreltilmiş sınıf uygulaması ile öğretmen ihtiyacı ortaya çıkabilir mi?' sorusuna Bakan Selçuk, "Devlet okulları için başka şart var da özel okullar için başka şart var diye bir şey söz konusu değil. Bütün çocuklarımızın sağlığı, özel okullardaki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim önceliğimiz arasında." yanıtını verdi.

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