Koronavirüs salgını sebebiyle aileler, yüz yüze eğitime yeniden ara verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, okullar kapanacak mı?

Okullar kapanacak mı? Korona sebebiyle kapatılan okul oldu mu?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda yüz yüze eğitimin devam edeceğini söyledi. Bakan Özer, “Sağlık Bakanlığı ile belirlediğimiz, Sağlık Bilim Kurulu'nun da onaylamış olduğu kurallara harfiyen uyarak inşallah yüz yüze eğitime devam etme kararlığı içerisindeyiz. Okullar ilk kapanan, en son açılan yerler değildir. Okullar ilk açılan ve en son kapanan yerler olmak durumundadır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak müthiş bir genç nüfusa sahibiz. Eğer bu genç nüfusu bir fırsat penceresi olarak değerlendirebileceksek bunun için eğitimi kaliteli, eğitimi yüz yüze vermek zorundayız. Gelinen noktada da okul bazlı bir kapatma yaklaşımı sergilemedik” dedi.

An itibarıyla tüm Türkiye'de 57 bin 108 devlet okulu olmak üzere toplam 71 bin 320 okulun içinde kapalı olan tek bir okulun bulunmadığına dikkati çeken Özer, "Sadece okullarda değil okul dışı ortamlarda da kurallara uyarsak Allah'ın izniyle bu dönemin sonuna kadar yüz yüze eğitimi hiç taviz vermeden başarılı bir şekilde yürütebiliriz. Bu süreçte bizlerle en üst düzeyde koordinasyonu sağlayan, sürekli destek veren Sağlık Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, valilerimize, bürokratlarımıza Bakanlık adına en içten şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.