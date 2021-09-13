Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerle okullar açıldı. Milyonlarca öğrenci okullarına kavuştu. Bazı okullarda korona vakaları görüldüğü yönündeki iddiaların ardından aileler yeniden uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, okullar kapanır mı?

Okullar ekim ayında kapanacak mı? Ekim ayında uzaktan eğitim mi başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber'de canlı yayına katıldı ve merak edilen konulara açıklık getirdi.

Velilerin cep telefonları üzerinden kurduğu gruplarda, "ekim ayında okulların kapanacağı" yönünde iddiaların yer aldığının belirtilmesi üzerine Bakan Özer, şöyle konuştu:

"Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. 71 bin 320 okulumuzda ve 850 bin dersliğimizde uyulması gereken kuralları belirledik. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazlı değil vaka bazlı. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 198 tane sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Dolayısıyla vakaların yaygınlaşması durumunda vakaların etkilediği sınıflarla ilgili kararlar alacağız, okul, ilçe veya il ile ilgili karar almayacağız. Başlangıçtaki irademizi devam ettiriyoruz, okullar açık kalmaya devam edecek. Şu andaki bilimsel veriler ışığında aldığımız kararlar var, 1 ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler yapacağız. Ama yine okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz."