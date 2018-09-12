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Okullar açılırken bakıcı arayışı hızlandı

Anasınıfı ile diğer okulların birinci sınıfına başlayan öğrenciler için adaptasyon süreci devam ederken, çalışan anneleri, ev içi yeni düzenin telaşı sardı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:48
Okullar açılırken bakıcı arayışı hızlandı

 EKONOMİ SERVİSİ  Anasınıfı ile diğer okulların birinci sınıfına başlayan öğrenciler için adaptasyon süreci devam ederken, çalışan anneleri, ev içi yeni düzenin telaşı sardı. Çocukları okul dönüşü evde karşılayacak bir büyüğü bulunmayan çalışan ailelerde bakıcı arayışı hız kazandı. Bakıcı veya hizmetli çalıştıracak kişiler için belirli şartlar dahilinde SGK priminin devlet tarafından karşılandığını belirten uzmanlar, ailelere 700 TL tutarında devlet desteği verildiğini hatırlatıyor.

Uygulama ile ailelere destek, pek çok kişiye de iş imkanı sağlanıyor.

SGK’YA BİLDİRİLMESİ ŞART

Evine gündelikçi alan, bakıcı veya ev hizmetlilerini haftanın belirli günlerinde veya yatılı olarak sürekli bir şekilde çalıştıran ev sahiplerinin bu kişiler için SGK’ya mutlaka bildirimde bulunmaları ve prim ödemeleri gerekiyor. Ev hizmetlerinde bir kişiyi ay içerisinde 10 günden az çalıştıranlar, bu yıl için günlük 1.35 TL’lik prim ödemek durumunda. Ev hizmetlisi olarak bir kişiyi bütün ay çalıştıran bir kişinin ise asgari ücret üzerinden 700.17 TL sigorta primi ödemesi gerekiyor. Ancak prim miktarını düzenli ödeyen ve SGK’ya borcu olmayan bir kişi için bu rakam 598.7 TL’ye düşüyor. İlk kez bu yıl ev hizmetlisi çalıştıracak kişiler için ise şu an uygulamada olan çok önemli bir teşvik bulunuyor.

TAMAMI DEVLETTEN

Teşvikten ilk kez ev hizmetlisi çalıştıranlar veya ikinci kişiyi alanlar yararlanabiliyor. Teşvik yalnızca Türk vatandaşları için uygulanmıyor, yabancı bakıcılar da teşvikten faydalanabiliyor.

Ev hizmetlisi olarak çalıştırılacak 18 yaşın üzerindeki kadınlar için teşvik süresi 18 ay. Dolayısıyla son üç aydır işsiz olan 18 yaşından büyük birini ilk kez ev hizmetlisi olarak çalıştırmaya başlayanlar 1.5 yıl boyunca prim teşvikinden faydalanabiliyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 10:48
  1. SGK primi
  2. bakıcı

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