Okullar açıldığında yüz yüze eğitim nasıl yapılacak?

2020 - 2021 Eğitim Öğretim yılı 31 Ağustos'da uzaktan eğitim olacak şeklide başlıyor. Yüz yüze eğitime geçilmesi ise Bilim Kurulu kararı ile 21 Eylül'de olacak.

İlk olarak anaokulları ile ilkokul birinci ve ikinci sınıflar başlayacak

Yüz yüze eğitim bulaş riskinin en düşük olduğu anaokulu ile ilkokul birinci ve ikinci sınıf öğrencileriyle başlayacak. Üç hafta boyunca yüz yüze eğitim alacak öğrencilerin durumlarına bakılarak herhangi bir problem yaşanmaması durumunda sonrasında sınava girecek olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri okula alınacak. Herşey yolunda giderse diğer sınıf seviyeleride okula başlayacak.

Sınıflar nasıl olacak?

Bilim Kurulunun aşamalı ve seyreltilmiş yüz yüze eğitim kararına göre sınfılar ikiye bölünerek sınıf mevcutları azaltılacak. İkiye bölünen sınıfların birinci gurubu pazartesi - salı günü okula gelecek, ikinci gurub ise perşembe - cuma günleri okula gelecek. Ders süresi 40 dakikadan 30 dakikaya düşürülecek. Çarşamba ve pazar günleri okul dezenfekte edilecek.

Seyreltilmiş Müfredat

Talim Terbiye Kurulu, seyreltilmiş yüz yüze eğitim için gerekli olan müfredat hazırlığında olup, öncelikli kazanımların neler olacağı belirlenerek, müfredatta da seyreltmeye gidiliyor. Yüz yüze eğitimde özellikle alt sınıftan üst sınıfa geçerken temel olabilecek, ilişkilendirilecek konular öncelikli anlatılacak.