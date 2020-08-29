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Eğitim Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Bakan Selçuk cevapladı
Eğitim

Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Bakan Selçuk cevapladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların ne zaman açılacağına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, bu konuda farklı faktörlerin olduğunu belirterek, vaka sayısının tek başına yeterli bir faktör olmadığını belirterek, yüzde yüz bir karar alınmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 22:21:00 -
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Bakan Selçuk cevapladı

Katıldığı televizyon programında soruları cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Pazartesi günü sabah saat 9'da tüm okullarda İstiklal Marşı okunacağını ve öğrencilerin buna evden eşlik etmesini istedi.

Yeni eğitim öğretim yılı için bilgi veren Selçuk, uzaktan eğitim konusunda Türkiye'nin deneyim kazandığını belirterek, her sabah spor derslerinin olacağını ve çocukların belli hareketleri yapmalarını çok önemsediklerini açıkladı.

EBA'ya erişemeyen 1,5 milyon öğrenci var

Hangi öğretmenlerin hangi günler okuldan eğitim yapacaklarını belirlediklerini kaydeden, Bakan Selçuk, belirli öğretmenlerin bazen evden bazen de okuldan eğitim vereceğini aktardı.

EBA'ya erişimi olmayan 1,5 milyon öğrenci olduğunu belirten Bakan Selçuk, bu öğrencilerin de bir şekilde EBA ile buluşturulacağını söyledi.

Televizyondan verilen eğitimden öğrenciler sorumlu olacak

Yüz yüze sınavlarla ilgili çalışmaların olduğunu belirten Bakan Selçuk, öğrencilerin hem yüz yüze hem de televizyondan verilen eğitimden sorumlu olduğunu belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılı için kitapların okullara ulaştığı belirten Bakan Selçuk, öğrencilere ek ders kitapları verileceğini de açıkladı.

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? şeklindeki soruya cevap veren Bakan Selçuk, bu konuda birçok faktör değerlendirileceğini ve tavsiye edileceğini vurgulayarak, onlarca parametrenin tekrar tekrar bakılarak değerlendirerek bir karar süreci oluşturduğunu belirtti.

Bakan Selçuk, kararın şu anda belli olmadığını, hangi sınıfların yüz yüze eğitim yapacağının netleşmediğini söyledi.

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