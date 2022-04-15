Okulda tereyağı üretmeye başladılar, siparişlere yetişemiyorlar

Tire Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Gıda Teknolojisi Bölümü öğretmen ve öğrencileri bir araya gelerek okulda tereyağı üretebilecekleri bir tesis kurmaya karar verdi. Okul müdürü Hüseyin Yıldırım, projeyi mantıklı bularak projeyi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İzmir İl Milli eğitim Müdürlüğüne gönderdi. Her iki kurumun da olumlu cevap verdiği projeye, MEB tarafından 450 bin TL bütçe çıkarıldı. Yaklaşık olarak 600 bin TL'lik bütçe ile okulun alt katını son model makineler ile donatan okul yönetimi, kısa süre önce tereyağı imalatına başladı. Haftada yaklaşık 2 ton üretim kapasitesi olan okulda, pazar payı da kısa sürede oluştu. Gıda bölümü öğretmen ve öğrencileri her hafta ürettikleri tereyağlarını satarak okul bütçesine destek oluyor, dahası siparişlere yetişemiyor.

"Her şey hayal etmekle başladı"

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tire Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Yıldırım, “Tire hayvancılık ve sütün başkenti. Arkadaşlarımız böyle bir proje geliştirmiş. Aslında bu proje ilk başlarda beni hem sevindirdi hem düşündürdü. Zaten ilçe bir üretim merkezi ve çok sayıda imalathane var. Ancak hiçbir zaman konuya olumsuz yönünden bakmadık. Ödenek talebi için projeyi hemen İzmir İl Milli eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığına gönderdik ve projemiz onaylandı. Şimdi arkadaşlarımız haftada yaklaşık 2 ton tereyağı imal ediyor. İlk başlarda pazar payında sıkıntı yaşasak da kısa sürede kendimize bir pazar yakaladık. Eğer pazar payımızda artış olursa tabii ki imalata ağırlık verip siparişleri karşılarız. Ben bu projenin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.