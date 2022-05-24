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Yerel Okulda gıda zehirlenmesi paniği! 38 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Yerel

Okulda gıda zehirlenmesi paniği! 38 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde okul bahçesinde bulunan sergide satılan gıdalardan yiyen 38 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilçedeki 3 farklı hastanede tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 17:57:00 -
Okulda gıda zehirlenmesi paniği! 38 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Tadilatından dolayı Akhisar Misak-ı Milli İlkokulu’nda eğitim gören Akhisar Gazi Ortaokulu bahçesinde düzenlenen bir sergide satılan gıdalardan yiyen 38 öğrenci zehirlenme şüphesi ile bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 38 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilçedeki 3 farklı hastanede tedavi altına alındı. Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem, bu sabah meydana gelen olayda 3 öğrencinin fazla yemek yemesi ardından mide bulantısı geçirdiğini diğer öğrencilerin de bunu görmesi üzerine toplamda 38 öğrenci mide şikayetleri doğrultusunda çeşitli hastanelere başvurduğunu ifade etti.

Sağlık durumları iyi

Öte yandan, İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı ekipler de gıda sergisinde bulunan gıdalardan numune alarak konuyla ilgili tahkikata başladıklarını bildirdi. Çeşitli hastanelere kaldırılan 38 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözlem altına alınmalarının ardından taburcu oldukları ifade edildi.

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