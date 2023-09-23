Okul servisi iki araca çarptı: 7'si öğrenci 8 yaralı
Denizli’nin Çivril ilçesinde iki araca çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarpan servisteki 7'si öğrenci, 8 kişi yaralandı.
Denizli’nin Çivril ilçesinde iki araca çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarpan servisteki 7'si öğrenci, 8 kişi yaralandı.
Çivril - Uşak karayolu üzerinde A.Ç. idaresindeki öğrenci servisi, H.Ö. yönetimindeki plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan okul servisi, S.Y. idaresindeki bir başka otomobile daha çarptıktan sonra kavşaktaki aydınlatma direğine çaparak durabildi.
Kazada 7’si öğrenci 8 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çevre hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.
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