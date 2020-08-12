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Eğitim

Okul saatleri nasıl olacak?

Okul saatleri nasıl olacak? sorusu şimdiden merak ediliyor. Okulların açılması ile ilgili son gelişmeleri öğrenmek isteyen milyonlarca veli ve öğrencilerin gözü Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararda. Bilim kurulu toplantısı sonrası 2020-2021 eğitim öğretim yılı Millli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda nasıl eğitim olacağını, okul saatlerini ve okulların ne zaman açılacağı gibi detayları açıklayacak. Peki, okul saatleri değişecek mi? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-12 18:59:00 -
Okul saatleri nasıl olacak?

Bilim Kurulu Toplantısı saat 17.00'de başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bugün Bilim Kurulu'nun da tavsiyesiyle alınan okulların açılış tarihi ve okullarda uygulanacak tedbirleri kararlarını duyuracak. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği okulların açılış tairih ne olacak? Yeni sisteme göre okul saatleri nasıl olacak?

Okul saatleri nasıl olacak?

Daha önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni sistemde düşünülen modelin okul saatlerinde değişiklik olacağını ifade etmişti.  Buna göre temel dersler okullarda, diğer dersler ise EBA'da verilecek. Okullarda ders süresi kısaltılacak ve öğrenciler iki gruba ayrılacak. İşte MEB'in daha önce uygulamayı öngördüğü yeni eğitim modeline ilişkin detaylar...

Korona nedeniyle eğitimde hibrit modeli olarak nitelendirilen seyreltilmiş yeni sistem uygulanacak. Yeni sisteme göre hem yüz yüze hem uzaktan eğitim olacak.

Daha önce haftada 40 saat olan ders süresi yarı yarıya azaltılacak ve okullarda 20 saat ders verilecek.

Türkçe, Fen Bilgisi ve Matematik gibi temel derslerin okulda yüz yüze verilecek.

Temel dersler yüz yüze verilecek. EBA üzerinden verilebilecek dersler de uzaktan eğitimle verilecek. Buna göre Coğrafya, Beden Eğitimi, Tarih, Hayat Bilgisi, Sanat gibi dersler EBA 'dan verilecek.

Yüz yüze dersler ilkokul ortaokul ve liseye göre değişecek. Sınıflar ikiye bölünecek ve bölünen gruplardan ilki Pazartesi, Çarşamba Cuma , diğer grup ise Salı Perşembe ve Cumartesi günleri okula gidecek.

Temel derslerin haftalık 6 olan ders saati 4 'ü okulda 2 'si EBA 'da olacak.

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim takvimi bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında belirlenecek. Ayrıca okulların nasıl açılacağı, ders saatlerinin nasıl olacağı gibi ayrıntılar da şekillecek.

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