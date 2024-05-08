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Gündem Okul müdürünü silahla vurarak öldüren öğrenci hakkında karar verildi!
Gündem

Okul müdürünü silahla vurarak öldüren öğrenci hakkında karar verildi!

Yeniakit Publisher
2024-05-08 21:10:00 -
Okul müdürünü silahla vurarak öldüren öğrenci hakkında karar verildi!

Eyüpsultan’daki özel bir lisede okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 Mayıs’ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki Y.K., okuduğu özel liseden atılmasından sorumlu tuttuğu ve aralarında geçen tartışma dolayısıyla husumet beslediği okul müdürü 76 yaşındaki İbrahim Oktugan’ı odasında silahla vurarak ağır yaralamıştı.

Hastaneye kaldırılan Oktugan hayatını kaybederken, olayın ardından yakalanan Y.K. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.K., Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren Y.K., daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Planlı cinayet!

Olaya ilişkin detaylar ise savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.

Sevk yazısında, Y.K.'nın okuldan ilişiğinin kesilmesi ve aralarında geçen tartışma nedeniyle Oktugan'a husumet beslediğinin anlaşıldığı, 2023 Aralık ayında gerçekleşen olay sonrasında çocuğun fiilini planladığı şekilde icra ettiği, Y.K.’nın eğitimci Oktugan’ı silahla hayati vücut bölgesine hedef alarak 2 el ateş ettiği ve hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtildi.
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