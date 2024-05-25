Okul çocuklarına sağlıklı ara öğünler! Neler var? Küçük boyutlu ama büyük ilgi görüyor! Çantada yer alacak

Her ne kadar kış ayları gelmiş olsa da günler halen daha uzun. Bu yüzden okuldan gelen çocuklarınıza akşam yemeğine kadar geçen sürede ara öğün olarak abur cuburlar vermeniz hiç doğru değildir. Ara öğün seçimleri en az ana öğün kadar önemlidir.

Maalesef yaş ilerledikten sonra ve çocuklar okula başladıktan sonra ara öğünler sağlıksız atıştırmalara dönüşmektedir. Her nasıl okul öncesi çocuklarda beslenme ve ara öğünler önemli ise okul öncesinden sonraki dönem de bir o kadar önem taşımaktadır.

Bu yüzden aynı hassasiyeti gösterip dikkatli olunmalı ve sağlıklı atıştırmalıklar verilmelidir. Eğer ki çocuğunuz iştahsız bir çocuk ise ara öğünle karnını doyurmak yerine ana öğüne yönlendirmelidir.

Taze sebzeden yapılmış bir porsiyon yemek, 1 bardak süt, 1 kase yoğurt okuldan dönen çocuklarınız için oldukça sağlıklı atıştırmalıklar ve yiyecekler olacaktır. Hem akşam yemeği hazır olana kadar acıkmış olacak hem de bu öğünü oldukça sağlıklı atlatmış olacaktır. Sizde bu düzene dikkat etmeli özellikle çocuklarınızın dışarıdan alınan hazır gıdalardan uzak tutmalısınız. Bunlar oldukça sağlıksız ve obeziteye davetiye çıkaracak olan yiyeceklerdir. Bunun yerine ana öğünlerini evde kendiniz hazırlamalısınız.

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Ara öğünlerde en çok tercih edebileceğiniz seçenek meyve olmalıdır. Ancak meyveyi suyunu sıkıp vermek yerine, direk yedirmeli ve bu şekilde öğretmelisiniz. Meyvelerin çoğunda vitaminlerin büyük bir kısmı kabuklarında ve posasında olduğu için böyle tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Hiçbir zaman ara öğünlerde kendiniz abur cubur yiyip çocuğunuza meyve yedirmeye çalışmayın. Unutmayın ki çocuklar anne babayı taklit eder ve örnek alır. Bu konu da duyarlı olmalı ve onlara yol göstermelisiniz.