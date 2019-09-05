Okul çantası nasıl taşınır?
Okulların açılmasına günler kala okul alışverişleri neredeyse bitmek üzere. Çocukların okul gereçlerinin içinde en gerekli olanı şüphesiz çantalardır.05 Eylül 2019 Perşembe 09:58
Çocukların konforu ve sağlığı için okula giderken omuzlara takılan çantalar, çocukların sırt sağlığı için nasıl taşınmalı? İşte dikkat edilmesi gerekenler.
OKUL ÇANTASI ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
- Çocuğun fiziki yapısına (boyuna - sırt yapısına) ve yaşına en uygun çanta seçilmelidir. Bel çizgisini geçmeyecek çanta seçilmelidir,
- Çantalar hafif malzemeden üretilmiş, omuz askı kayışları yumuşatılmış- pedli ve göğüs-kalça bantlı şekilde olmalıdır,
OKUL ÇANTASI NASIL TAŞINMALI?
- Çantanın uygun taşınması yük dağılımı ve denge bakımından çok önemlidir,
- İki askı kayışının da omuzda takılı olması, tek askıyla yanda taşınmaması gereklidir,
- Askı kayışları uygun sıkılıkta olmalı ve çantayı bel çizgisinin üzerinde tutmalıdır. Çanta belden çok yüksekte ve çok aşağıda taşınmamalıdır,
- Taşınan yükün yürürken oynamaması ve dengeyi bozmaması adına uygun yerleştirilmesi gereklidir. Ağır parçalar orta hatta ve sırta yakın taşınmalı, diğer parçalar dengeli olmalı ve dolu çantalar, varsa germe kayışıyla sabitlenmelidir,
- Göğüs ve bel destek kemerlerinin takılı olması yük dağılımını kolaylaştırmaktadır.
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