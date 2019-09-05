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Okul çantası nasıl taşınır?

Okulların açılmasına günler kala okul alışverişleri neredeyse bitmek üzere. Çocukların okul gereçlerinin içinde en gerekli olanı şüphesiz çantalardır.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:58
Okul çantası nasıl taşınır?

Çocukların konforu ve sağlığı için okula giderken omuzlara takılan çantalar, çocukların sırt sağlığı için nasıl taşınmalı? İşte dikkat edilmesi gerekenler.

OKUL ÇANTASI ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Çocuğun fiziki yapısına (boyuna - sırt yapısına) ve yaşına en uygun çanta seçilmelidir. Bel çizgisini geçmeyecek çanta seçilmelidir,
  • Çantalar hafif malzemeden üretilmiş, omuz askı kayışları yumuşatılmış- pedli ve göğüs-kalça bantlı şekilde olmalıdır,

OKUL ÇANTASI NASIL TAŞINMALI?

  1. Çantanın uygun  taşınması yük dağılımı ve denge bakımından çok önemlidir,
  2. İki askı kayışının da omuzda takılı olması, tek askıyla yanda taşınmaması gereklidir,
  3. Askı kayışları uygun sıkılıkta olmalı ve çantayı bel çizgisinin üzerinde tutmalıdır. Çanta belden çok yüksekte ve çok aşağıda taşınmamalıdır,
  4. Taşınan yükün yürürken oynamaması ve dengeyi bozmaması adına uygun yerleştirilmesi gereklidir. Ağır parçalar orta hatta ve sırta yakın taşınmalı, diğer parçalar dengeli olmalı ve dolu çantalar, varsa germe kayışıyla sabitlenmelidir,
  5. Göğüs ve bel destek kemerlerinin takılı olması yük dağılımını kolaylaştırmaktadır.

 

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:58
  1. Okul
  2. Çanta

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