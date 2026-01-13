Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu hakkında flaş gelişme
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncular Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu ev hapsi adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçlarından bir veya birkaçını işlediği iddia edilen şüpheliler oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu, Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan oyuncu Oktay Kaynarca ile şarkıcı Emel Müftüoğlu, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Diğer şüphelilere yönelik ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Gündem
Ünlü olmak suç işleme ayrıcalığı getirmiyor! Toplumun yüzde 85’i ünlülere uyuşturucu operasyonlarına hukuki bakıyor
Gündem
Ünlü model belediye başkanına twerkli destek verdi: Herkesin aklına ilk gelen CHP’nin 'Twerkçi başkanı' oldu
Gündem
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında son dakika gelişmesi! Survivor yarışmacısı hakkında karar verildi
{relation id:1976152 slug:'unlu-olmak-suc-isleme-ayricaligi-getirmiyor-toplumun-yuzde-85i-unlulere-uyusturucu-operasyonlarina-hukuki-bakiyor'}