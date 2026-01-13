  • İSTANBUL
Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu hakkında flaş gelişme
Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu hakkında flaş gelişme

Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu hakkında flaş gelişme

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncular Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu ev hapsi adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçlarından bir veya birkaçını işlediği iddia edilen şüpheliler oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu, Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan oyuncu Oktay Kaynarca ile şarkıcı Emel Müftüoğlu, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Diğer şüphelilere yönelik ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Örtbas

Kim bilir arka tarafta ne haltlar dönüyor, neler örtbas edilmeye çalışıyor. Seçimden sonra bütün iplikler pazara çıkar inşallah.

A haber atv cnn türk hiç haber yapmıyor birileri haber yapmayın mı dedi

Oyuncu Oktay kaynarca şarkıcı emel müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında göz altına alındıysa peki neden a haber atv cnn türk bu haberi vermiyor.
