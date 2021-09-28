  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Oktar Babuna'nın yeni imajı gündem oldu
Gündem

Oktar Babuna'nın yeni imajı gündem oldu

188 yıl hapis cezasına çarptırılan Oktar Babuna'nın hapishanedeki imajı gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 09:23:00 -
Oktar Babuna'nın yeni imajı gündem oldu

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik dava geçen aylarda karara bağlanmıştı. Adnan Oktar'a 10 ayrı suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezasının verildiği mahkemede, Oktar Babuna hakkında da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapse karar verilmişti.

Oktar'ın "doktor müridi" Oktar Babuna yeni imajıyla dikkat çekti. Babuna'nın, Tekirdağ Cezaevi'ndeki yeni fotoğraflarında bıyık bıraktığı ve imaj değişikliği yaptığı görüldü.

Oktar Babuna hafızalara kan kampanyası ile kazınmıştı. 1999'da lösemi olan Babuna için Türkiye'den 120 bin kişi kan vermişti. O dönem Sağlık Bakanlığı devreye girmişse de iş işten geçmişti. Kan ve ilik örnekleri ABD ve Almanya'daki laboratuvarlara gönderilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay