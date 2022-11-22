Öksürük ve soğuk algınlığı şurubu: Ev yapımı doğal, en hızlı öksürük kesici pastil ve tarifler

Öksürük Ve Soğuk Algınlığı Şurubu Tarifi İçin Malzemeler

1 kök taze zencefil

Yarım limon

Bal

Öksürük Ve Soğuk Algınlığı Şurubu Tarifi Nasıl Yapılır?

Taze zencefil küçük küpler halinde doğranır kavanoza konur. Limon da kabukları ile beraber küçük küçük doğranır ve kavanoza konur. İçine yarım limon suyu ekleyebilirsiniz. Bu ekleme sizin bebişlerinizin damak zevkine kalmış. En son malzemelerimizin üstünü geçecek kadar bal ekleyip karıştırın. Bir gün bekletin ve artık yemeğe hazır. Akşamları yatmadan bir çorba kaşığı içirin. Çocuklarınızın damak zevkine göre içine kabuk tarçın karanfil de ekleyebilirsiniz. Afiyet şifa olsun.

Kurup öksürüğü nasıl geçer?

PEKMEZLİ ÖKSÜRÜK ŞURUBU

Malzemeler

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı tarçın

5 tatlı kaşığı köy pekmezi

Hazırlanışı

Tüm malzemeyi cam bir kavanozun içerisinde karıştırın. Günde 3 kaşık kullanın. Üstüne hemen su içmeyin ve biraz boğazınızı yakmasına izin verin. Çok sulu olmayacak, kıvamı aynen fotoğraftaki gibi biraz yoğun olmalı. Kendinizi daha iyi hissedecekseniz ilaç şisesine de koyabilirsiniz.

En hızlı öksürük kesici tarifi... Reçetesiz öksürük şurubu tarifi...

BALLI ÖKSÜRÜK ŞURUBU

Malzemeler

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı tarçın

5-6 adet karanfil

1 limon suyu

5 tatlı kaşığı doğal bal

Hazırlanışı

Tüm malzemeyi can bir kavanozun içerisinde karıştırın. Günde 3-4 kaşık kullanın. Boğazınızda gıcık varsa bal gıcığı daha da artırabilir. O nedenle özellikle yatmaya yakın tüketmeyin. Bu karışımı sadece öksürük için değil gripten korunmak için de kullanabilirsiniz.

KARA TURP VE BALLI ÖKSÜRÜK ŞURUBU

Malzemeler

1 adet kara turp

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 yemek kaşığı doğal bal

Hazırlanışı

Turpun içini bıçakla oyun ve altına bir kaç tane küçük delik açın. Bir bardağın üzerine oturtun ve içine bal ve toz zencefili ekleyip kapağını kapatın. Bu şekilde bir gün bekletin ve bardağın içine akan karışımı tüketin. Altını delmeden de çukurun içinde kalan karışımı bir kaba alabilir ve günde 3 kaşık tüketebilirsiniz. Kuru öksürük için pastil için uzmanına danışmayı unutmayın.

İltihaplı öksürüğe ne iyi gelir?

Balgamlı öksürüğe iyi gelen şeyler şunlardır:

Bol sıvı tüketin.

Pastil içerek boğazın yumuşamasını sağlayabilirsiniz.

Sıcak bitki çayları için.

Bal, pekmez, zeytinyağı boğazdaki tahrişi önler.

Sıcak bir duş alın.

Odanızı havalandırın.

Parfüm ve spreylerden uzun durun.