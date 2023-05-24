Öksürük için bal ve siyah turp kürü tarifi! İşte kısa sürede yapılan bomba tarif!: Bunu böyle yapın, adeta servet
İçine bal koyup bekleyin siyah turp öksürük için kanıtlanmış bir mucizedir. İşte öksürük için bal ve siyah turp kürü. Aklınızda bulunsun! Öksürük için yapacağınız basit ama en etkili yöntem. Kışa hazırlandığımız şu günlerde sofraların baş tacı olacak olan Siyah turpun faydalarını daha yakından öğrenelim. Bin bir derde derman olduğunu kanıtlanmış siyah turpu bal ile tüketince bakın neler oluyor…
Öksürük İçin Bal ve Siyah Turp Kürü Tarifi
Bal ve Siyah Turp Kürü Nasıl Yapılır?
Özellikle içi bir miktar oyulduktan sonra içine bal yerleştirilip ve daha sonra kesilen parça adeta bir kapak gibi üzerine kapatılır. Bir gece boyunca bir bardağın üzerinde bekletilerek elde edilen su kullanılır. Öksürüğe karşı karşı tam bir şifa diyebileceğimiz bu karışım birçok uzman tarafından önerilmektedir.
Akciğerleri kuvvetlendirir, karaciğer hücrelerini uyarır, safra kesesinin boşalmasını sağlar.
Diş etlerinin kanamasını önler, iştah açar ve hazmı kolaylaştırır ve kan yapar.
İdrar söktürür ve sinir sistemini dinlendirir, bronşitlerde, astım, boğmaca ve romatizma da etkilidir.
Alerji ve egzama hastalıklarına iyi gelir, sıkıntıyı giderir uyku verir.
Erkeklik gücünü arttırır, alerjiyi İyileştirir, ağrı keser.
Romatizma ve damar sertliğine iyi gelir, kanı zehirlerden temizler.
Boğaz hastalıklarına karşı şifalıdır, solunum yollarındaki yanmayı geçirir.
Astımlıların solunumunu düzene sokar, tükürük ve mide salgısını artırır.
Sindirimi hızlandırır ve mikrop öldürücü etkisi de vardır.
Safra kesesinde taş olanlar varsa kullanılmamalıdırlar. Mutfak robotuyla ezilen turp suyu, acı tadını kaybetmesi için bir müddet buzdolabında bekletilir ve daha sonra biraz balla karıştırılarak içilir.
Her seferinde taze olarak kullanılmalıdır. Tuz ekilmemelidir.
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