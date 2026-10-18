Öksürük çayı tarifi: Sıra dışı çay ile öksürüğü yok et! Bunu yapmayanın şikayetleri artabilir...

Malum, soğuk havalar kapıda, mevsim geçişi olduğu için birçok insan hasta. Öksürük, nezle, grip, kas ağrısı gibi şikayetler iyiden iyiye yaygınlaşmaya başladı. Özellikle öksürük nedeniyle kendinizi kötü hissediyorsanız bu bitkisel çay tarifimiz tam size göre. Öksürük çayı ile kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Malzemeler;

1 adet elma

Taze zencefil

1 adet çubuk tarçın

1 tatlı kaşığı top karabiber

2 yemek kaşığı kakule

3 su bardağı su

2 yemek kaşığı yeşil çay

1 adet limon

1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı;

Elmayı ortadan ikiye kesin. Çekirdeklerini çıkarın ve 6 eşit parçaya bölün.

Elmayı bir tencereye koyun.

Ceviz büyüklüğünde taze zencefilin kabuklarını soyun ve ince ince dilimledikten sonra elmanın üzerine ilave edin.

Çubuk tarçını, karabiberi, kakuleyi de elma ve zencefile ilave edin ve 3 su bardağı ekleyip yüksek ateşte kaynama noktasına gelene kadar bekletin.

Kaynayınca altını kısın ve 15 dakika bu şekilde kaynatın.

Tencereyi ocaktan alın ve üzerine limon suyunu sıkın ve yeşil çayı ekleyin.

Bu şekilde 3-5 dakika demlenmesini bekleyin.

Süzgeçten geçirerek bardağa koyun. Her bardağa bir yemek kaşığı bal ekleyin.

Çayınızı yeşil çay yerine ıhlamur kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Ihlamur kullanmayı tercih ederseniz, ıhlamuru elmalar ile birlikte kaynatın. Özellikle mevsim geçişlerinde ve soğuk havalarda boğazı yumuşatmak, tahrişi azaltmak ve öksürük krizlerini hafifletmek için tercih edilir.