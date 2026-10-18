Baba Vanga'dan korkunç tahmin: Kasım ayını işaret etmişti...Bakın neyi işaret etti

Baba Vanga'ya atfedilen uzun vadeli kehanet listesi, insanlığın geleceğine ilişkin sıra dışı tahminlerle devam ediyor. İddialara göre 2125 yılında derin uzaydan sinyaller alınacak. 2130 yılında ise dünya dışı varlıkların öğretileri sayesinde insanların “suyun altında yaşamaya” başlayacağı öne sürülüyor. Listenin dikkat çeken bir diğer tarihi 2221. Bu yılda zaman yolculuğunun nasıl gerçekleştirileceğinin çözüleceği ve keşfin insanlığın geleceğini kökten değiştireceği iddia ediliyor. Geleceğe ilişkin tahminler, insanlığın biyolojik yapısının değişeceği iddiasıyla daha da sıra dışı bir hal alıyor. İddiaya göre 2371 yılında büyük bir kıtlık yaşanacak, 2378'de ise tamamen yeni bir insan türü ortaya çıkacak. Aynı kehanet listesinde 4302 yılına da özel bir anlam yükleniyor. Bu tarihte büyük bir savaşın ardından şehirlerin yapısının değişeceği ve bütün hastalıkların tedavisinin bulunacağı öne sürülüyor. 4308 yılına gelindiğinde insanların beyin kapasitelerinin yüzde 34'üne ulaşacağı ve nefret duygusundan tamamen arınacağı iddia ediliyor. 4599 yılı içinse ölümsüzlüğün mümkün hale geleceği ve insan nüfusunun 340 milyara kadar çıkacağı tahmini yer alıyor.