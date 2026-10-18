Çoğu kişi bilmiyor! Sadece yoğurda 1 kaşık eklemek yetiyor: En faydalı protein, omega-3 deposu
Gece yatmadan önce tüketilen besinler, sindirim sağlığından kilo kontrolüne kadar pek çok açıdan faydalı olduğunu çoğu kişi bilmiyor. Limonlu su ve tarçınlı su gibi popüler karışımların ardından şimdi de yoğurtla hazırlanan pratik bir tarif dikkat çekiyor. Bir kâse yoğurda eklenen 1 kaşık chia tohumunun lif, protein ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin olduğu belirtiliyor. Peki, gece yoğurt ve chia tohumu tüketmenin faydaları neler? İşte merak edilenler...