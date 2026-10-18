Çoğu kişi bilmiyor! Sadece yoğurda 1 kaşık eklemek yetiyor: En faydalı protein, omega-3 deposu

YOĞURT VE CHİA TOHUMU KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR? Malzemeler: - 1 küçük kâse (150-200 gram) sade yoğurt - 1 tatlı kaşığı chia tohumu - İsteğe bağlı birkaç dilim muz veya çilek Hazırlanışı: Yoğurdu bir kâseye alın. Chia tohumunu ekleyerek iyice karıştırın. Tohumların sıvıyı emip yumuşaması için yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Dilerseniz üzerine meyve ilave ederek tüketin. UZMAN KAYNAKLAR CHİA TOHUMU HAKKINDA NE SÖYLÜYOR? Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulunun beslenme kaynaklarında, chia tohumunun lif, protein ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin olduğu belirtiliyor. İki yemek kaşığı chia tohumu yaklaşık 11 gram lif içeriyor. Ancak bilimsel değerlendirmeler, chia tohumunun tek başına kilo kaybını sağladığını veya metabolik hastalıkları tedavi ettiğini doğrulamıyor. HER GECE TÜKETMEK DOĞRU MU? Yoğurt ve chia tohumu karışımı, kişinin beslenme ihtiyacına uygunsa akşam ara öğünü olarak tüketilebilir. Ancak gece yenmesinin gündüz tüketmeye kıyasla özel bir sağlık avantajı gösterilmiş değil. Ayrıca chia tohumu lif bakımından zengin olduğu için fazla miktarda tüketilmesi bazı kişilerde gaz ve şişkinliğe neden olabilir. Lif alımını kademeli artırmak ve gün boyunca yeterli sıvı tüketmek önem taşıyor. Chia tohumunun kuru şekilde tek başına yutulmaması, özellikle yutma güçlüğü yaşayan kişilerin dikkatli olması gerekiyor. Sonuç olarak, limonlu su veya tarçınlı su yerine yoğurt ve chia tohumu karışımını tercih etmek, gece acıkanlar için besleyici bir seçenek olabilir. Ancak bu karışımın mucizevi bir yağ yakıcı olduğu ya da gece tüketildiğinde daha fazla fayda sağladığı iddiası bilimsel olarak kanıtlanmış değil.