Fırtına kumu çekince ortaya çıktı! Sahilde beliren 15 metrelik gizemli gemi herkesi şaşırttı

ARKEOLOG SAHİLE GİTTİ Ancak bu kez hikâye beklenmedik şekilde değişti. Massachusetts Sualtı Arkeolojik Kaynaklar Kurulu Direktörü ve Başarkeoloğu David Robinson, 7 Ekim'de Nantucket'a giderek enkazı yakından inceledi. Robinson'un karşılaştığı kalıntılar, daha önce Warren Sawyer'a ait olduğu değerlendirilen parçalarla aynı görünmüyordu. Uzmanların dikkatini çeken ilk ayrıntılardan biri geminin yapımında kullanılan ahşap oldu. Robinson, yeni bulunan kalıntılardaki ahşabın görünümü ve türünün 2022'de inceledikleri parçalarla farklılık gösterdiğini belirtti. Yeni enkazdaki kirişlerin de önceki kalıntılardan önemli ölçüde daha büyük olduğu tespit edildi. Ayrıca yeni bulunan parçalarda daha fazla sarı çam kullanıldığı görüldü. Enkaz üzerindeki bazı demir bağlantıların özellikleri de kalıntının Warren Sawyer'ın 1884'teki batışından daha sonraki bir döneme ait olabileceği ihtimalini güçlendirdi.