Fırtına kumu çekince ortaya çıktı! Sahilde beliren 15 metrelik gizemli gemi herkesi şaşırttı
ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket Adası'nı vuran şiddetli fırtına, sahilde yıllardır kumların altında saklanan dev bir gemi enkazını ortaya çıkardı. İlk incelemelerde 1884'te batan Warren Sawyer'a ait olduğu düşünülen yaklaşık 15 metrelik kalıntıyı yerinde inceleyen arkeologlar şaşırtıcı bir sonuca ulaştı. Ahşap türü, kirişlerin büyüklüğü ve bulunduğu nokta uyuşmadı. Uzmanlara göre sahildeki enkaz büyük ihtimalle başka bir gemiye ait. Peki bu gemi hangisi? Şimdilik kimse bilmiyor.