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Fırtına kumu çekince ortaya çıktı! Sahilde beliren 15 metrelik gizemli gemi herkesi şaşırttı

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Fırtına kumu çekince ortaya çıktı! Sahilde beliren 15 metrelik gizemli gemi herkesi şaşırttı

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket Adası'nı vuran şiddetli fırtına, sahilde yıllardır kumların altında saklanan dev bir gemi enkazını ortaya çıkardı. İlk incelemelerde 1884'te batan Warren Sawyer'a ait olduğu düşünülen yaklaşık 15 metrelik kalıntıyı yerinde inceleyen arkeologlar şaşırtıcı bir sonuca ulaştı. Ahşap türü, kirişlerin büyüklüğü ve bulunduğu nokta uyuşmadı. Uzmanlara göre sahildeki enkaz büyük ihtimalle başka bir gemiye ait. Peki bu gemi hangisi? Şimdilik kimse bilmiyor.

#1
Foto - Fırtına kumu çekince ortaya çıktı! Sahilde beliren 15 metrelik gizemli gemi herkesi şaşırttı

ABD'nin doğu kıyılarını etkileyen şiddetli “nor'easter” fırtınasının ardından Nantucket Adası'nın güney sahilinde dikkat çekici bir keşif yapıldı. Dev dalgalar ve kıyı erozyonu sahildeki kumu çekince, daha önce görünmeyen büyük ahşap gemi kalıntıları gün yüzüne çıktı. Sahilde ortaya çıkan ahşap gövde parçasının büyüklüğü ise uzmanların dikkatini çekti.

#2
Foto - Fırtına kumu çekince ortaya çıktı! Sahilde beliren 15 metrelik gizemli gemi herkesi şaşırttı

YILLARDIR KUMUN ALTINDAYMIŞ Enkazın ortaya çıkmasının ardından ilk tahmin, kalıntıların 22 Aralık 1884'te Nantucket açıklarında batan üç direkli Warren Sawyer adlı yelkenli yük gemisine ait olduğu yönündeydi. Bunun önemli bir nedeni vardı. Warren Sawyer'a ait olduğu değerlendirilen başka kalıntılar 2022 ve 2023 yıllarında aynı bölgede ortaya çıkmıştı. Üstelik Warren Sawyer, battığı sırada New Orleans'tan Boston'a gidiyor ve 1.115 balya pamuk ile yaklaşık 28 ton hurda demir taşıyordu. Geminin kaptanı ve yedi kişilik mürettebatı kurtarılmış, gemi ise daha sonra başka bir fırtınanın etkisiyle parçalanmıştı.

#3
Foto - Fırtına kumu çekince ortaya çıktı! Sahilde beliren 15 metrelik gizemli gemi herkesi şaşırttı

ARKEOLOG SAHİLE GİTTİ Ancak bu kez hikâye beklenmedik şekilde değişti. Massachusetts Sualtı Arkeolojik Kaynaklar Kurulu Direktörü ve Başarkeoloğu David Robinson, 7 Ekim'de Nantucket'a giderek enkazı yakından inceledi. Robinson'un karşılaştığı kalıntılar, daha önce Warren Sawyer'a ait olduğu değerlendirilen parçalarla aynı görünmüyordu. Uzmanların dikkatini çeken ilk ayrıntılardan biri geminin yapımında kullanılan ahşap oldu. Robinson, yeni bulunan kalıntılardaki ahşabın görünümü ve türünün 2022'de inceledikleri parçalarla farklılık gösterdiğini belirtti. Yeni enkazdaki kirişlerin de önceki kalıntılardan önemli ölçüde daha büyük olduğu tespit edildi. Ayrıca yeni bulunan parçalarda daha fazla sarı çam kullanıldığı görüldü. Enkaz üzerindeki bazı demir bağlantıların özellikleri de kalıntının Warren Sawyer'ın 1884'teki batışından daha sonraki bir döneme ait olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

#4
Foto - Fırtına kumu çekince ortaya çıktı! Sahilde beliren 15 metrelik gizemli gemi herkesi şaşırttı

400 METRE UZAKTA ORTAYA ÇIKTI Bir başka dikkat çekici ayrıntı ise enkazın bulunduğu yer. Yeni kalıntılar, Warren Sawyer'ın 2022'de ortaya çıkarılan parçalarının bulunduğu noktadan yaklaşık çeyrek mil, yani 400 metre kadar doğuda bulundu. Bütün bu bulgular bir araya getirildiğinde uzmanlar ilk tahmini sorgulamaya başladı. Robinson'a göre kalıntılar büyük olasılıkla Warren Sawyer'a ait değil.

#5
Foto - Fırtına kumu çekince ortaya çıktı! Sahilde beliren 15 metrelik gizemli gemi herkesi şaşırttı

YAKLAŞIK 15 METRELİK DEV PARÇA Uzmanların ölçümlerine göre ortaya çıkan kalıntı yaklaşık 50 feet, yani 15 metre uzunluğunda ve 11 feet, yaklaşık 3,3 metre genişliğinde bir gemi gövdesi parçası. İlk değerlendirmeler bunun 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında kullanılan büyük bir ticaret gemisine ait olabileceğini gösteriyor. İhtimallerden biri, yük taşımacılığında kullanılan bir yelkenli mavna. Ancak uzmanlar henüz bu konuda da kesin bir sonuca ulaşmış değil.

#6
Foto - Fırtına kumu çekince ortaya çıktı! Sahilde beliren 15 metrelik gizemli gemi herkesi şaşırttı

PEKİ BU GEMİ HANGİ GEMİ? Asıl gizem de burada başlıyor. Araştırmacılar şimdi Nantucket çevresinde batan gemilere ilişkin tarihî kayıtları inceleyerek sahilde ortaya çıkan enkazın kimliğini belirlemeye çalışıyor. Ancak Nantucket çevresinde bunun hiç de kolay olmayacağı belirtiliyor. Çünkü adanın çevresindeki tehlikeli sular yüzlerce gemiye mezar olmuş durumda. Bölgede 750'den fazla gemi enkazı bulunduğu tahmin ediliyor ve bu nedenle Nantucket çevresi denizcilik tarihinde “Atlantik'in mezarlıklarından biri” olarak anılıyor.

#7
Foto - Fırtına kumu çekince ortaya çıktı! Sahilde beliren 15 metrelik gizemli gemi herkesi şaşırttı

“HİÇBİR ZAMAN ÖĞRENEMEYEBİLİRİZ” Başarkeolog David Robinson ise gizemin çözülememe ihtimalini de açıkça dile getirdi. Robinson, geminin kimliğinin hiçbir zaman kesin biçimde belirlenemeyebileceğini belirterek araştırmanın arkeolojiyi ilginç kılan taraflarından birinin de bu gizem olduğunu ifade etti. Şimdi araştırmacıların önünde büyük bir soru bulunuyor: Yaklaşık bir asırdır Nantucket sahilinin kumları altında saklanan bu 15 metrelik dev enkaz hangi gemiye ait? Cevabı şimdilik bilinmiyor. Kaynaklar: Nantucket Current, Massachusetts Board of Underwater Archaeological Resources, Egan Maritime Institute, Associated Press

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