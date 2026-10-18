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Dünya Tek motorlu küçük uçak düştü: 2 kişi öldü
Dünya

Tek motorlu küçük uçak düştü: 2 kişi öldü

Yeniakit Publisher
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Tek motorlu küçük uçak düştü: 2 kişi öldü

Yunanistan'ın Pieria ilinde 2 kişinin bulunduğu tek motorlu hafif uçağın dere yatağına düşmesi sonucu pilot ve uçaktaki diğer kişi hayatını kaybetti. Pilotun deneyimli bir yangın söndürme uçağı pilotu olduğu öğrenilirken kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Pieria ilinde 2 kişinin bindiği tek motorlu hafif uçak bir dere yatağına düştü.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri pilot ve uçaktaki diğer kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Uçaktaki pilotun deneyimli bir yangın söndürme uçağı pilotu olduğu aktarılırken, uçağın düşme nedeni ise henüz belirlenemedi.

 

 

 

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