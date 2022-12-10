Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük için bitkisel karışım: Öksürmekten ciğeri sökülenlere derman 13 doğal karışım

İlaçsız kuru öksürüklere derman olacak, birbirinden sağlıklı ev yapımı karışımları sizler için derledik. Öksürük, vücudun balgam veya yabancı tahriş edici maddeleri boğazdan temizlemek için kullandığı bir refleks aktivitedir. Evde öksürüğünü geçirmek isteyenler için gelin hep birlikte maddelere bakalım.

Öksürmekten ciğeri sökülenlere derman 13 doğal karışım

1. Karabiber ve bal karışımının en büyük faydası tabi ki öksürük üzerinedir.

Karabiber, kimi zaman farklı hastalıklardan dolayı meydana gelen öksürüklerin giderilmesi, kimi zaman da farklı alerjik durumlarda meydana gelen inatçı öksürüklerin giderilmesinde çok büyük faydalar göstermektedir. Bal ilave edildiğinde ise etkisini daha da arttırmaktadır. Kaynar suyun içerisine çekilmiş karabiber ve bal ekleyerek karıştırın. Demlendikten sonra süzüp içebilirsiniz.

2. Baharattan daha fazlası: Kekik!

Kekik çayı, grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak görülen öksürük için etkili bir çözümdür. Sadece öksürük için değil, öksürük ile kasılan ve ağrı yapan kasların gevşemesinde de etkili olur. 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı kekik sıcak suya ilave edilir. Demlendikten sonra süzülerek servis edilir.

3. Sihirli iksir: Karabiber ve tuz!

1 çorba kaşığı limon suyu, tuz ve Karabiberi karıştırın. Üzerine sıcak su ekleyerek demlenmesini bekleyin. Bu karışımı süzerek sık sık için. Öksürük ve gribal enfeksiyonlara çok iyi gelecektir.

4. İnatçı öksürüklere derman: Ballı süt!

Uzun süreli öksürükler, hem gündüz hem gece hayatımızı olumsuz etkilemektedir. Gün içerisinde veya yatmadan önce ılık sütün içerisine ilave edeceğiniz 1 kaşık bal boğazınıza iyi gelip, yumuşamasını sağlayacaktır.

5. Öksürüğü badem ve portakal suyu ile yenin!

Portakalların suyunu sıkın ve rondodan geçirdiğiniz bademler ile karıştırın. Bu karışımı sık sık içtiğinizde öksürüğünüzün azaldığını göreceksiniz.

6. Elma sirkesi sadece salata ve soslara değil boğazınıza da iyi gelecek!

Mide sorunlarınız yok ise 1 kaşık sirkeyi ılık su ile karıştırıp içebilirsiniz.

7. Hem öksürüğe hem bağışıklık sistemine destek: Zencefil!

Zencefil bir çok rahatsızlığa olduğu gibi öksürüğe de iyi gelir. Çay formunda ya da sıvı eklenmeden farklı maddeler karıştırılarak yiyecek halinde tüketilebilir. Ayrıca içerdiği bileşenler ile bağışıklık sistemine destektir.

8. Kış kürü diye buna denir!

Elmayı ve limonu kabukları ile dilimleyin. Ardından çubuk tarçın, ıhlamur ve zencefili ekleyerek kaynatın. Kaynayan karışımı süzüp, sıcak sıcak için. Boğazınız yumuşayacak ve öksürüğünüz azalacaktır.

9. O kuru öksürük salep ile geçecek.

1 bardak soğuk süt ile 1 çorba kaşığı salep ve 1 çay kaşığı toz şeker karıştırılır. Koyulaşıncaya kadar kaynadıktan sonra üzerine tarçın serpiştirilerek içilir. Göğsünüzün yumuşamasına yardımcı olacaktır.

10. Hasta olduğunuzda akla ilk gelen: Ihlamur!

Geniş bir tencerenin içerisine 3 bardak su, 1 adet çubuk tarçın, 1 çorba kaşığı ıhlamur, 1 limonun kabukları soyularak konur. Kaynayan karışım günde en az 2 kere içilir.

11. Soğan ve bal yan yana gelirse....

Soğan ve bal karışımı, özellikle kış aylarında grip hastalığında, öksürükte tavsiye edilen etkili bitkisel çözüm yollarından biridir. Hazırlanışı oldukça pratiktir. 1 adet kuru soğanı iri şekilde doğrayın. Ardından üzerine 1 yemek kaşığı balı koyup, bu karışımı bir kavanozun içinde en az 3 saat kadar sulanması için bekletin. Bekledikten sonra çıkan suyu için. Öksürüğünüze iyi gelecektir.

12. Ananas ve bal ile o öksürük geçti bilin!

Uzmanların araştırmalarına göre, ananasta doğal olarak bulunan bromelain astım tarzı öksürüklerde kullanılır. Ananas suyu biraz ılıtılır ve içerisine 1 yemek kaşığı bal eklenir. Sıcak ve soğuk olarak içilerek boğazın rahatlaması sağlanır.

13. Pekmez ile ısınsın boğazlar!

2 tatlı kaşığı pekmezinin içerisine bir miktar karabiber ekleyin ve günde 1 kaşık tüketin. Düzenli kullanımda 1-2 gün içinde öksürüğünüzü geçirecektir. İsterseniz bu karışımı üzüm pekmezi ile de hazırlayabilirsiniz.

Pekmez tereyağı öksürüğe bebeklerde

2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı pekmez ve 1 tatlı kaşığı suyu kaynatın. Hazırladığınız bu karışımı ılık olarak 6 aydan büyük bebeklere verebilirsiniz.

İbn-i Sina'dan bin yıllık reçetelerle anında balgamdan kurtulabilirsiniz. İbni Sina'dan formüller haberini haberimizin içeriğine ekledik.

Öksürük için bitkisel karışım

ZENCEFİL, KARABİBER, BAL, LİMON, TARÇIN

1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı toz zencefil, 1 çay kaşığı toz karabiber, 1 çay kaşığı toz tarçın ve yarım limonu karıştırarak gün içerisinde öğün aralarında mide boşken günde 2-3 tatlı kaşığı tüketerek öksürüğün tahriş edici etkisini azaltabilirsiniz.

Bebeklerde öksürüğe ne iyi gelir evde?

- Ihlamur ve ayva yaprağı kaynatılarak bebeklere içirilebilir. - Keçiboynuzu pekmezi öksürüğe en iyi gelen besinlerden birisidir. - Pekmez ile tereyağı karıştırıldığında öksürüğe iyi gelmektedir. Burada kişiler tereyağı, pekmez ve suyu kaynatarak bebeklerine verebilir.

İnatçı öksürüğe kesin çözüm

İnatçı bir öksürüğe sahipseniz bir bardak sütün içine bir çay kaşığı karabiber ve balı karıştırın.



Bol sıvı tüketmeleri önerilir.

Limonlu-ballı ılık suyun ayrıca boğazı rahatlatıcı etkisi vardır.

Ananasın öksürüğe iyi geldiği bilinmektedir.

Nane çayı içmek ve buharını teneffüs etmek üst solunum yollarını rahatlatabilir.

Koronada öksürük nasıl geçer?

Üyesi Mustafa Düger, korona öksürüğünün diğer üst solunum yolu öksürüklerinden nasıl ayırt edildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğru bilgi için uzmanına başvurmalısınız.