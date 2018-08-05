Oklahoma'da küçük uçak düştü, kurtulan olmadı
ABD'nin Oklahoma eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.05 Ağustos 2018 Pazar 10:05
Federal Havacılık Dairesi'nden yapılan açıklamada, tek motorlu küçük uçağın eyaletin kuzeyindeki Ponca kentinin 145 kilometre uzağında, kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğü bildirildi.
Düşmenin etkisiyle alev alan uçak yanarken, modelinin ilk tespitlere göre Extra EA400 olduğu açıklandı.
Uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilirken, ölenlerin kimliğine ilişkin açıklama henüz yapılmadı.
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