0553 313 94 23

Oklahoma'da küçük uçak düştü, kurtulan olmadı

ABD'nin Oklahoma eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 10:05
Oklahoma'da küçük uçak düştü, kurtulan olmadı

Federal Havacılık Dairesi'nden yapılan açıklamada, tek motorlu küçük uçağın eyaletin kuzeyindeki Ponca kentinin 145 kilometre uzağında, kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğü bildirildi.

Düşmenin etkisiyle alev alan uçak yanarken, modelinin ilk tespitlere göre Extra EA400 olduğu açıklandı.

Uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilirken, ölenlerin kimliğine ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 10:05
  1. Oklahoma
  2. uçak kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üniversiteler tercih günlerine hazır
    1. Üniversiteler tercih günlerine hazır
    2. İşsizlik maaşında yeni düzenleme! 12..
    3. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban..
    4. 15 bin FETÖ'cü TSK'dan ihraç edildi
    5. Venezuela Devlet Nicolas Maduro..
    6. Vodafone Sivas’a kodlama götürdü
    7. E-5'te dehşete düşüren yolculuk!
    8. Kediciklere ait odalardan çıkanlar şok..
    9. Anadolu’da düğün bereketi
    10. Antalya'da sahibinden satılık uçak!..
    11. Sarı lira hareketliliği
    12. Selimiye Camii'nin ziyaretçi sayısında..
    13. Donald Trump'tan İran açıklaması
    14. Oklahoma'da küçük uçak düştü: 5 kişi..
    15. Bahçelievler'de reklam tabelası..
    16. Reklam tabelası yürüyenlerin üzerine..
    17. Hızlı ilerlemek zorundayız
    18. Öğretmen adayları alan bilgisi sınavı..
    19. Jet yakıtı hammadesinin hasadına..
    20. Reel ekonomiye ‘katılım’ desteği
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018