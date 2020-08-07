Adayların akademisyenlerle bir araya gelerek gelecek planlarını şekillendirme fırsatı veren üniversitenin web sayfası üzerinden yayınlanan bilgilendirme dosyalarında da doyurucu bilgiler yer alıyor. Diş Fakültesi başta olmak üzere Eğitim, Hukuk, İşletme ve Yönetim Bilimleri alanında öne çıkan üniversitenin öğrencilere sunduğu kampüs imkânları ise şöyle sıralanıyor: İstanbul Park ve Sabiha Gökçen Havaalanı’na komşu olan ve 160 dönümlük bir alana kurulmuş olan kampüs alanı içerisinde; eğitim binalarından kütüphanesine, öğrenci yurtlarından, öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Sosyal Yaşam Merkezine, sinemasından, kapalı ve açık spor salonlarına pek çok yaşam ve aktivite alanı bulunan birimler yer alıyor. Bunun yanı sıra kız ve erkek öğrenci yurtları, bilgisayar ve elektronik laboratuarları, teknik donanımlı sanat atölyeleri, son teknoloji kullanılarak yapılandırılmış olan Kütüphanesi de hizmet veriyor. Hukuk fakültesi bünyesinde uygulamalı dersler için mahkeme salonu, gastronomi mutfağı da bulunuyor. Sağlık hizmetinin 24 saat olduğu kampüste spor kompleksi de yer alıyor. (Kapalı Spor salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, Fitness Salonu, Plates ve Aerobik stüdyoları, Koşu Alanı, Squash Salonları, Buhar Odası ve Sauna) Sosyal Merkezde ise bir çok alternatif mevcut.(Sinema, Oyun Salonu, Eğlence Merkezi, Kafeteryalar, Restoran, Süpermarket, Mağazalar)

Teknolojide de popüler

İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden 8 akademisyen, Üniversitenin Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (UTAS) araştırmacıları ve burada çalışan doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri tarafından geliştirilen OTOKAR Otonom otobüsü, OTOKAR test pistinde yapılan testleri başarı ile geçti. Bu projede belirli bir parkurda otobüsün sürücüsüz bir şekilde ilerleyerek, duraklarda durması, yolcuları aldıktan sonra hareket etmesi, önünde daha ağır giden bir araç olduğunda aktif olarak onu takip edebilmesi, öndeki aracın ani duruşunda veya bir yaya çıktığında acil fren yapabilmesi, sollama algoritmasının geliştirilmesi hedeflendi. OTOKAR otobüsünde Türkiye’de sadece İstanbul Okan Üniversitesi’nde bulunan 64 kanallı, saniyede 2,2 milyon nokta verebilen gerçek zamanlı bir lidar ile haritalandırma çalışması yapıldı. Hem harita hem de hassas GPS ile yörünge takibi hassas şekilde sağlandı. Araç üzerinde 4 lidar ve 6 kamera da dahil olmak üzere 20’ye yakın sensör bulunuyor. Bu sensörler otobüs çevresini hassas bir şekilde algılayabiliyor. UTAS laboratuvarlarında bulunan ileri yazılım ve donanım sistemleri ile geliştirilen OTOKAR Otobüsü artık belirli güzergahlarda otonom sürüş ile yolcularını en konforlu ve güvenli şekilde ağırlamaya hazır durumda. UTAS, yeni projesi OPINA (Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu) altyapısını da kullanarak akademisyenleri, araştırmacıları ve öğrencileri ile otonom ve haberleşen araç alanlarında dünyada öncü üniversitelerden birisi olacak ve sanayimize destek verecek.