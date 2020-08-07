  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Okan Üniversitesi

Aday öğrencilere, ‘’Bu olağan dışı süreçte yakınınızda değiliz ama yanınızdayız’’ mesajını veren Okan Üniversitesi yönetimi, başlattığı Online Tanıtım Günlerinde meslekleri ve bölümleri yakından tanıma imkânı sunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 22:34:00 -
Okan Üniversitesi

Adayların akademisyenlerle bir araya gelerek gelecek planlarını şekillendirme fırsatı veren üniversitenin web sayfası üzerinden yayınlanan bilgilendirme dosyalarında da doyurucu bilgiler yer alıyor. Diş Fakültesi başta olmak üzere Eğitim, Hukuk, İşletme ve Yönetim Bilimleri alanında öne çıkan üniversitenin öğrencilere sunduğu kampüs imkânları ise şöyle sıralanıyor: İstanbul Park ve Sabiha Gökçen Havaalanı’na komşu olan ve 160 dönümlük bir alana kurulmuş olan kampüs alanı içerisinde; eğitim binalarından kütüphanesine, öğrenci yurtlarından, öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Sosyal Yaşam Merkezine, sinemasından, kapalı ve açık spor salonlarına pek çok yaşam ve aktivite alanı bulunan birimler yer alıyor. Bunun yanı sıra kız ve erkek öğrenci yurtları, bilgisayar ve elektronik laboratuarları, teknik donanımlı sanat atölyeleri, son teknoloji kullanılarak yapılandırılmış olan Kütüphanesi de hizmet veriyor. Hukuk fakültesi bünyesinde uygulamalı dersler için mahkeme salonu, gastronomi mutfağı da bulunuyor. Sağlık hizmetinin 24 saat olduğu kampüste spor kompleksi de yer alıyor. (Kapalı Spor salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, Fitness Salonu, Plates ve Aerobik stüdyoları, Koşu Alanı, Squash Salonları, Buhar Odası ve Sauna) Sosyal Merkezde ise bir çok alternatif mevcut.(Sinema, Oyun Salonu, Eğlence Merkezi, Kafeteryalar, Restoran, Süpermarket, Mağazalar)

Teknolojide de popüler

İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden 8 akademisyen, Üniversitenin Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (UTAS) araştırmacıları ve burada çalışan doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri tarafından geliştirilen OTOKAR Otonom otobüsü, OTOKAR test pistinde yapılan testleri başarı ile geçti. Bu projede belirli bir parkurda otobüsün sürücüsüz bir şekilde ilerleyerek, duraklarda durması, yolcuları aldıktan sonra hareket etmesi, önünde daha ağır giden bir araç olduğunda aktif olarak onu takip edebilmesi, öndeki aracın ani duruşunda veya bir yaya çıktığında acil fren yapabilmesi, sollama algoritmasının geliştirilmesi hedeflendi. OTOKAR otobüsünde Türkiye’de sadece İstanbul Okan Üniversitesi’nde bulunan 64 kanallı, saniyede 2,2 milyon nokta verebilen gerçek zamanlı bir lidar ile haritalandırma çalışması yapıldı. Hem harita hem de hassas GPS ile yörünge takibi hassas şekilde sağlandı. Araç üzerinde 4 lidar ve 6 kamera da dahil olmak üzere 20’ye yakın sensör bulunuyor. Bu sensörler otobüs çevresini hassas bir şekilde algılayabiliyor. UTAS laboratuvarlarında bulunan ileri yazılım ve donanım sistemleri ile geliştirilen OTOKAR Otobüsü artık belirli güzergahlarda otonom sürüş ile yolcularını en konforlu ve güvenli şekilde ağırlamaya hazır durumda. UTAS, yeni projesi OPINA (Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu) altyapısını da kullanarak akademisyenleri, araştırmacıları ve öğrencileri ile otonom ve haberleşen araç alanlarında dünyada öncü üniversitelerden birisi olacak ve sanayimize destek verecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Facianın yaşandığı Lübnan’da halk harekete geçti: Bizi o ülke yönetsin
Dünya

Facianın yaşandığı Lübnan’da halk harekete geçti: Bizi o ülke yönetsin

Yüzden fazla insanın hayatını kaybetmesine, binlerce insanın da yaralanmasına neden olan patlamanın yaşandığı Lübnan’da halk, ülkeyi 10 yıl ..
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Görüntüler şok etti
Yerel

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Görüntüler şok etti

Kocaeli'de yemek vermek için çoban köpeğinin yanına giden kadın, yaşlı bir adamın hayvanı ağaca bağlayıp tecavüz ettiğini gördü. Yakalanınca..
Beşiktaş, Porto'nun yıldızına teklif yaptı
Spor

Beşiktaş, Porto'nun yıldızına teklif yaptı

Beşiktaş, Portekiz Ligi ekiplerinden Porto forması giyen yıldız oyuncu Ze Luis için girişimlerini hızlandırdı.
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı