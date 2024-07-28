Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Galatasaray ikinci Avusturya kampını tamamladı. Sarı kırmızılılar son hazırlık maçında Parma'ya 2-0 kaybetti.

Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÇOK FAZLA SONUCA TAKILMIYORUZ"

"3 gün arayla iki maç oynadık. Ana amacımız bütün oyuncularımızı hazırlamaktı. Genel olarak iyi geçti. Milli oyuncular bize bu kampta katıldı. Icardi, 80 dakikaya yakın oynadı. O anlamda iyi oldu. Oyun olarak ilk yarı daha iyiydik. İkinci yarı çok fazla değişiklik yaptık ve tempo ve dizilişi kaybettik. Bunlar hazırlık maçı. Çok fazla sonuca takılmıyoruz. Bütün oyuncuları oynatma şansımız oldu. Abdülkerim'i 45'te çıkarmak istiyorduk ama oynamak istedi. Döndükten sonra maç haftasına başlıyoruz. İnanılmaz bir sıcak vardı. Oyuncuların performansını biraz etkiledi."

ELIAS JELERT YORUMU

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"Elias Jelert dün katıldı takıma. İstekli, dinamik bir oyuncu. Galatasaray için ileriye dönük de bir yatırımı olacak. Nelsson'un burada olması da onun için bir avantaj. İlk kez ülkesinin dışına çıkıyor. Umarım Galatasaray'ın sağ bek açığını kapatır."

"TRANSFER DÖNEMİNİ BİR KENARA BIRAKIP..."

"Galatasaray taraftarı bize güveniyor, biz onlara güveniyoruz. Hedefimiz bu başarıları devam ettirmek. Hepimiz çok motiveyiz ve iyi bir şekilde devam ediyoruz. Şampiyonluğun en büyük adayı yine biz olacağız. Transfer dönemini de bir kenara bırakıp artık lige odaklanmamız gerekiyor. İnşallah güzel bir sezon olacak."

SÜPER KUPA MAÇI

"İki takımda lige hazır olmadan maç yapacak. İki takımda yüzde yüz hazır olmayacak ama kendi oyununu oynayacak. Bugün de Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynadılar. Kaliteli bir takım kurdular ve iyi de bir teknik direktörleri var. Biz kazanarak Galatasaray'ın müzesine kupa götürmek istiyoruz."

ORTA SAHA TRANSFERİ

"Oturmuş bir takımız ve oturmuş takımı korumak bizim için önemliydi. Oturmuş kadroya iki transfer yapacağımızı söyledik. Elimde çok iyi orta saha oyuncuları var ama daha farklı bir profil, Şampiyonlar Ligi ve ligde bizi daha da yukarı çekecek bir orta saha istiyoruz. Onun dışında şu anda acil olarak bir düşüncem yok. İlerleyen günlerde eksikliğimizi gördüğümüzde bir transfer daha yapabiliriz."