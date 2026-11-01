ABD’de dikkat çeken kopuş! Binlerce kişi tek tek vazgeçiyor

ABD’de vatandaşlık veya uzun süreli daimi oturum statüsünden gönüllü olarak vazgeçenlerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. Federal Sicil tarafından yayımlanan verilere göre 2026’nın ilk üç çeyreğinde toplam 4 bin 574 isim Hazine Bakanlığına bildirilen listelerde yer aldı.

ÜÇ AYDA 1331 KİŞİ DAHA

Temmuz-eylül dönemini kapsayan son güncellemede listeye 1331 yeni isim eklendi. Bu sayı yılın ilk iki çeyreğine göre gerilese de toplam rakam oldukça yüksek seviyede bulunuyor. Ocak-mart döneminde 1462, nisan-haziran döneminde ise 1781 kişinin kayıtlara geçtiği belirtildi.

Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında değişimin boyutu daha net ortaya çıkıyor. Greenback Expat Tax Services analizine göre 2000-2008 yılları arasında ABD vatandaşlığını veya oturum statüsünü kaybedenlerin yıllık ortalaması yalnızca 452 kişiydi.

VERGİ SİSTEMİ ÖNEMLİ ETKENLERDEN BİRİ

Rakamların yükselmeye başlamasında 2010 yılında kabul edilen Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor. Düzenleme, yabancı finans kuruluşlarına Amerikalı müşterilerinin yurt dışındaki varlıklarına ilişkin bildirim yükümlülükleri getiriyor.

Sistemi eleştirenler, ABD’nin vatandaşlığa dayalı vergilendirme uygulamasıyla FATCA'nın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle ABD dışında yaşayan vatandaşların karşı karşıya kaldığı vergi ve bildirim yükümlülüklerinin bazı kişileri vatandaşlık bağını tamamen koparmaya yönelttiği ifade ediliyor.

“KAZANDIĞINIZ HER AVRO, STERLİN VE PESO...”

Vatandaşlıktan çıkma davalarında uzmanlaşan Alexander Marino, sistemin yurt dışında yaşayan Amerikalılar üzerindeki etkisini anlatırken, kişinin dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın kazancının Amerikan vergi sistemiyle ilişkisinin devam ettiğine dikkat çekti.

Marino, düşük vergili Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşamanın da yüksek vergilerin bulunduğu İngiltere’de yaşamanın da ABD vatandaşının Amerikan vergi yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını vurguladı.

2016 VE 2020 REKORLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Federal Sicil kayıtlarında 2016 yılında 5 bin 411 kişiyle dönemin rekoru görülmüştü. Bu rakam 2020 yılında 6 bin 707 kişiye ulaşarak yeniden kırıldı.

2026’nın henüz ilk dokuz ayında 4 bin 574 kişinin kayda geçmesi ise yıl sonunda 2016 seviyesinin aşılabileceğini gösteriyor.

GERÇEK SAYI DAHA FAZLA OLABİLİR

Ancak açıklanan rakamların vatandaşlıktan veya uzun süreli oturumdan vazgeçen herkesin tamamını yansıtmayabileceği belirtiliyor. Federal Sicil listelerinin belirli vergi hükümleri kapsamındaki kişileri içermesi nedeniyle kayıtlara yansımayanların da bulunabileceği ifade ediliyor.

ABD Vergi Dairesi; net servet, ortalama vergi yükümlülüğü ve benzeri ölçütleri kullanarak bazı kişileri özel vergi hükümleri kapsamında sınıflandırıyor. Bu nedenle daha düşük servete sahip bazı eski vatandaşların Federal Sicil rakamlarında görülmeyebileceği kaydediliyor.

SADECE VERGİ DEĞİL

Temple Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü Peter Spiro ise vatandaşlıktan vazgeçme kararlarının yalnızca ekonomik gerekçelerle açıklanamayacağını belirtti. Spiro’ya göre ABD’nin geleceğine ilişkin endişeler ve ülkedeki siyasi çalkantılar da bazı vatandaşların Amerika ile kurdukları duygusal bağı zayıflatıyor.

Avrupa’da yaşayan eski bir ABD vatandaşı da kararında Donald Trump’a, yönetimin politikalarına ve ülkenin gidişatına yönelik tepkisinin etkili olduğunu ifade etti.

2350 DOLARDAN 450 DOLARA İNDİRİLDİ

2026’daki artışı etkileyebilecek bir başka gelişme ise vatandaşlıktan çıkma ücretinde yapılan büyük indirim oldu. 13 Nisan’da ücret 2 bin 350 dolardan 450 dolara düşürüldü.

Göçmenlik ve vatandaşlık hukuku uzmanı Melissa Chavin, ücret indiriminin başvuruların artmasıyla aynı döneme denk geldiğine dikkat çekti. Bildirim süreçlerindeki gecikmeler nedeniyle bu değişikliğin rakamlar üzerindeki asıl etkisinin gelecek yılın kayıtlarında daha açık biçimde görülebileceği değerlendiriliyor.