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Hatay'da korkunç olay: Baba ile kızının acı sonu!

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Hatay'da korkunç olay: Baba ile kızının acı sonu!

Hatay'da bir evden gelen koku ihbarı üzerine harekete geçen polisler evde Mustafa Kural (54) ile kızı Havva Büşra Kural'ın (18) cansız bedenlerini buldu.

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Foto - Hatay'da korkunç olay: Baba ile kızının acı sonu!

Olay, akşam saatlerinde Antakya ilçesi Sofular Mahallesi Gümüşlü Sokak’ta meydana geldi.

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Foto - Hatay'da korkunç olay: Baba ile kızının acı sonu!

KÖTÜ KOKU EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ Alınan bilgiye göre, bir evden yayılan yoğun kötü koku ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

#3
Foto - Hatay'da korkunç olay: Baba ile kızının acı sonu!

İtfaiye erlerinin desteğiyle eve giren polis ve sağlık ekipleri, bir süredir kendilerinden haber alınamayan Mustafa Kural ile kızı Havva Büşra Kural’ın cansız bedenleriyle karşılaştı.

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Foto - Hatay'da korkunç olay: Baba ile kızının acı sonu!

ÖLÜM NEDENİ YAPILACAK OTOPSİ SONRASI ÖĞRENİLECEK Baba ve kızının cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Baba ve kızının ölüm nedenleri, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından kesinlik kazanacak.

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