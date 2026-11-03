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Otomotiv
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Otomotiv devi kepenk indirdi! 57 yıl sonra sessiz sedasız kapattılar

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Otomotiv devi kepenk indirdi! 57 yıl sonra sessiz sedasız kapattılar

Stellantis grubunun Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesinde yer alan ve 57 yıldır aralıksız üretim yapan efsanevi Douvrin motor fabrikası 30 Ekim 2026 itibarıyla tüm faaliyetlerini sonlandırdı. Özellikle 1.2 litrelik PureTech motorların ana üretim merkezi olan ve tarih boyunca 52 milyondan fazla motor üreten dev tesis, CEO Antonio Filosa'nın motor sorunları nedeniyle kamuoyu önünde özür dilemesinden sadece 11 gün sonra tarihe karıştı. En parlak döneminde yaklaşık 5 bin 800 kişiye ekmek kapısı olan bu tarihi fabrikanın kapanış kararı, otomotiv sektöründe derin bir devrin kapandığını tescilledi.

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Foto - Otomotiv devi kepenk indirdi! 57 yıl sonra sessiz sedasız kapattılar

Stellantis’in Fransa’nın Pas-de-Calais bölgesindeki Douvrin fabrikası, 30 Ekim 2026 itibarıyla tüm endüstriyel faaliyetlerini sonlandırdı. Özellikle 1.2 litrelik PureTech motorların ana üretim merkezi olarak tanınan tesis, 57 yıllık faaliyetinde 52 milyondan fazla motor üretti.

#2
Foto - Otomotiv devi kepenk indirdi! 57 yıl sonra sessiz sedasız kapattılar

Motor montajının daha önce durdurulduğu fabrikadaki kapanış, Stellantis CEO’su Antonio Filosa’nın müşterilerden kamuoyu önünde özür dilemesinden 11 gün sonra gerçekleşti. Filosa, 19 Ekim 2026’da yağ içinde çalışan triger kayışından kaynaklanan PureTech motor sorunları nedeniyle özür dilemişti. Ancak fabrikanın kapatılması kararı yıllar önce alınmıştı.

#3
Foto - Otomotiv devi kepenk indirdi! 57 yıl sonra sessiz sedasız kapattılar

Douvrin’in kapanması, 1.2 litrelik motorun üretiminin sona erdiği anlamına gelmiyor. Avrupa’daki birçok Stellantis modelinde kullanılan ve artık PureTech adıyla anılmayan üçüncü nesil 1.2 litrelik EB2 motor, grubun Macaristan’daki Szentgotthard tesisinde üretilmeye devam ediyor. Aynı tesiste 1.6 litrelik EP6 motor da üretiliyor.

#4
Foto - Otomotiv devi kepenk indirdi! 57 yıl sonra sessiz sedasız kapattılar

Douvrin fabrikası, bölgedeki madencilik sektörünün gerilemesi üzerine 1969’da Peugeot ve Renault ortaklığıyla kuruldu. Dökümhanesi 1971’de açılan tesiste, 1972’de X ailesi motorların üretimine başlandı. Fabrika, en parlak döneminde yaklaşık 5 bin 800 kişiye istihdam sağladı.

#5
Foto - Otomotiv devi kepenk indirdi! 57 yıl sonra sessiz sedasız kapattılar

Tesiste üretilen motor aileleri arasında, üretim adedi 15,6 milyonu aşan TU serisi de bulunuyordu. Fabrika 2013’te tamamen PSA Grubu’nun kontrolüne geçti, 2021’deki birleşmenin ardından ise Stellantis çatısı altına girdi.

#6
Foto - Otomotiv devi kepenk indirdi! 57 yıl sonra sessiz sedasız kapattılar

Douvrin’de 1974’ten itibaren üretilen PRV V6 motorlar, DeLorean DMC-12 ve Lancia Thema gibi modellerde kullanıldı. Alfa Romeo da 1996’da yarışan 155 V6 TI modelinin motorunu geliştirirken PRV V6 mimarisinden yararlandı.

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