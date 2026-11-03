Otomotiv devi kepenk indirdi! 57 yıl sonra sessiz sedasız kapattılar

Stellantis grubunun Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesinde yer alan ve 57 yıldır aralıksız üretim yapan efsanevi Douvrin motor fabrikası 30 Ekim 2026 itibarıyla tüm faaliyetlerini sonlandırdı. Özellikle 1.2 litrelik PureTech motorların ana üretim merkezi olan ve tarih boyunca 52 milyondan fazla motor üreten dev tesis, CEO Antonio Filosa'nın motor sorunları nedeniyle kamuoyu önünde özür dilemesinden sadece 11 gün sonra tarihe karıştı. En parlak döneminde yaklaşık 5 bin 800 kişiye ekmek kapısı olan bu tarihi fabrikanın kapanış kararı, otomotiv sektöründe derin bir devrin kapandığını tescilledi.