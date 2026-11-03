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Spor Hangi maç hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nin yayın akışı belli oldu
Spor

Hangi maç hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nin yayın akışı belli oldu

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Hangi maç hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nin yayın akışı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın perdesi, bugün açılacak. Galatasaray bu akşam Almanya ekibi Stuttgart'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise yarın akşam İngiltere takımı Liverpool'u konuk edecek. Temsilcilerimizin maçları TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. İşte 18 maçın yayın kanalları…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor.

Turnuvadaki temsilcilerimizden Galatasaray'ın bu akşam Almanya ekibi Stuttgart'ı ağırlayacağı haftada bir başka temsilcimiz Fenerbahçe ise yarın akşam İngiltere takımı Liverpool'u konuk edecek.

"Devler Ligi"nde 4. hafta maçlarının programı ve yayınlanacağı kanallar şöyle:

Bu Akşam:

20.45 Galatasaray - Stuttgart (Almanya) - TRT 1

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sporting (Portekiz) - Tabii Spor

23.00 Barcelona (İspanya) - Aston Villa (İngiltere) - Tabii Spor 1

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) - Tabii Spor

23.00 Manchester United (İngiltere) - Roma (İtalya) - Tabii Spor 4

23.00 Feyenoord (Hollanda) - Inter (İtalya) - Tabii Spor 3

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Lille (Fransa) - Tabii Spor 5

23.00 Villarreal (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa) - Tabii Spor 2

23.00 LASK (Avusturya) - Slovan Bratislava (Slovakya) - Tabii Spor 6

Yarın:

20.45 Fenerbahçe - Liverpool (İngiltere) - TRT 1

20.45 AEK (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya) - Tabii Spor

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Real Betis (İspanya) - Tabii Spor 2

23.00 Porto (Portekiz) - Napoli (İtalya) - Tabii Spor 3

23.00 PSV (Hollanda) - Club Brugge (Belçika) - Tabii Spor 5

23.00 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere) - Tabii Spor

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere) - Tabii Spor 1

23.00 Lens (Fransa) - Como (İtalya) - Tabii Spor 4

23.00 Viking (Norveç) - Sabah (Azerbaycan) - Tabii Spor 6

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta zamanı! Temsilcilerimiz İstanbul’da oynayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta zamanı! Temsilcilerimiz İstanbul’da oynayacak

Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta zamanı! Temsilcilerimiz İstanbul’da oynayacak

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