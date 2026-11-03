Hangi maç hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nin yayın akışı belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın perdesi, bugün açılacak. Galatasaray bu akşam Almanya ekibi Stuttgart'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise yarın akşam İngiltere takımı Liverpool'u konuk edecek. Temsilcilerimizin maçları TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. İşte 18 maçın yayın kanalları…
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor.
Turnuvadaki temsilcilerimizden Galatasaray'ın bu akşam Almanya ekibi Stuttgart'ı ağırlayacağı haftada bir başka temsilcimiz Fenerbahçe ise yarın akşam İngiltere takımı Liverpool'u konuk edecek.
"Devler Ligi"nde 4. hafta maçlarının programı ve yayınlanacağı kanallar şöyle:
Bu Akşam:
20.45 Galatasaray - Stuttgart (Almanya) - TRT 1
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sporting (Portekiz) - Tabii Spor
23.00 Barcelona (İspanya) - Aston Villa (İngiltere) - Tabii Spor 1
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) - Tabii Spor
23.00 Manchester United (İngiltere) - Roma (İtalya) - Tabii Spor 4
23.00 Feyenoord (Hollanda) - Inter (İtalya) - Tabii Spor 3
23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Lille (Fransa) - Tabii Spor 5
23.00 Villarreal (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa) - Tabii Spor 2
23.00 LASK (Avusturya) - Slovan Bratislava (Slovakya) - Tabii Spor 6
Yarın:
20.45 Fenerbahçe - Liverpool (İngiltere) - TRT 1
20.45 AEK (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya) - Tabii Spor
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Real Betis (İspanya) - Tabii Spor 2
23.00 Porto (Portekiz) - Napoli (İtalya) - Tabii Spor 3
23.00 PSV (Hollanda) - Club Brugge (Belçika) - Tabii Spor 5
23.00 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere) - Tabii Spor
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere) - Tabii Spor 1
23.00 Lens (Fransa) - Como (İtalya) - Tabii Spor 4
23.00 Viking (Norveç) - Sabah (Azerbaycan) - Tabii Spor 6