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Spor Okan Buruk'tan Galatasaray bombası
Spor

Okan Buruk'tan Galatasaray bombası

Galatasaray'da arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından Domenec Torrent'in geleceği tartışma konusu olurken teknik direktör Okan Buruk ilginç bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 00:48:00 -
Okan Buruk'tan Galatasaray bombası

Tarihinin en başarısız sezonunu yaşayan Galatasaray'da Torrent'in geleceği tartışılırken TV 100'e konuşan Okan Buruk, "Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Galatasaray ile kimse alay edemez." dedi.

Görev verilmesi durumunda hazır olduğunun altını çizen Buruk, "Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, son olarak Medipol Başakşehir'i çalıştırmış ve turuncu-lacivertli ekiple şampiyonluk yaşamıştı.

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