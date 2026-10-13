Okan Buruk’tan Barcelona maçı öncesi sürpriz açıklama! İlk 11'i duyunca şaşırdı "Bunu beklemiyorduk"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barcelona maçı öncesinde rakibin kadro tercihine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dani Olmo'nun santrfor oynamasını beklemediklerini söyleyen Buruk, İspanyol ekibinin savunmada verdiği boşlukları değerlendirmek istediklerini belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'yı RAMS Park'ta konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, rakibin ilk 11'indeki bir tercihin kendilerini şaşırttığını söyledi.

"OLMO'NUN SANTRFOR OYNAMASINI BEKLEMİYORDUK"

Barcelona'nın güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek maça hazırlandıklarını belirten Okan Buruk, Dani Olmo'nun ileri uçta görevlendirilmesini beklemediklerini ifade etti.

Buruk, "Barcelona'nın artı ve eksilerini hesaplayarak planlarımızı yaptık. Hücumda neler yapacağımız çok önemli olacak. Barcelona, pozisyon veren bir takım. Bunları değerlendirmek gerekiyor. Top bizdeyken sakin kalmamız gerekiyor. Olmo'nun santrfor oynamasını beklemiyorduk." dedi.

"PLANLARIMIZI ONA GÖRE YAPTIK"

Barcelona'nın hücum hattında farklı isimlerin görev almasını beklediklerini dile getiren Buruk, "Adeyemi, Gordon veya Gabriel Jesus beklediğimiz opsiyondu. Daha çok topa sahip olmaya çalışacaklar. Biz de ona göre planlarımızı yaptık." ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı teknik adam, özellikle hücum fırsatlarının değerlendirilmesi ve topa sahip oldukları anlarda sakin kalınması gerektiğinin altını çizdi.