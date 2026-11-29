Araştırmalar kanıtladı: İşte kafaları zehir gibi çalışan insanlarda mutlaka bulunan 4 özellik
Dünya Ekonomik Forumu ve psikoloji araştırmalarına dayanan derlemeye göre yüksek zekâya sahip bireyler yalnızca bilgi birikimleriyle değil, düşünce ve davranış biçimlerindeki dört belirgin özellikle ayrışıyor. Zeki insanların değişen koşullara hızla uyum sağlama esnekliği, sıradan olaylardan bile derin sorular çıkarabilen doyumsuz merakı, "bilmiyorum" diyebilme alçakgönüllülüğüyle beslenen açık fikirliliği ve kanıtsız yargıya varmayan yapıcı şüpheciliği öne çıkıyor. Uzmanlar, günlük hayatta bu alışkanlıkların geliştirilmesinin problem çözme ve karar alma becerilerini doğrudan güçlendirdiğini belirtiyor.