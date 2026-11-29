2- Doyumsuz bir merak ve doğru soruları sorma becerisi, zekanın en güçlü motorlarından biri olarak görülüyor Albert Einstein'ın 'Özel bir yeteneğim yok, sadece tutkuyla meraklıyım' sözü bu özelliği özetliyor. Quora kullanıcısı Keyzurbur Alas'a göre zeki insanlar, başkalarının sıradan kabul ettiği şeylerden etkilenebiliyor. Justin Arvin ise zeki insanları diğerlerinden ayıran temel farkın doğru soruları sorabilmek olduğunu savunuyor. Düşündürücü sorular, mevcut düşünceyi sorguluyor ve eski problemlere yeni çözümler bulunmasına yardımcı oluyor. Makale, merakı günlük hayatta geliştirmek için bir sunumu dinlerken en az üç soru not almayı öneriyor.